



Kurucu Mecliste üye olarak görev yapan daha sonra KKTC'nin ilk Çalışma Bakanı olan Hasan Özbaflı, çocukluk yıllarından beri bağımsızlığa inancının tam olduğunu, bundan dolayı büyük bir inançla KKTC'nin Bağımsızlık Bildirisi'ni imzaladığını ve Kurucu Meclisteki oylamada özgürlüğe el kaldırdığını söyledi.

Özbaflı, Kıbrıs gençliğinin bu bağımsızlığa ve devlete sahip çıkmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Küçük yaşlardan beri bu ülkede bağımsızlık hareketinin içindeydik ve bu günü bekleyerek yaşadık. Benim için tabii anlatılamayacak kadar heyecan verici bir olaydı. Bağımsızlığa inancım vardı. O gün inanarak bağımsızlığa oy verdim. Bağımsızlığa inandık ve Kıbrıs Türk halkı, uzun süre çektiği bunca eziyetten sonra bağımsızlığı hak etmişti. Büyük bir inanç ve coşku içinde bu bağımsızlık bildirisini imzaladık."​​​

