Anlamlı destek

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) , ISIAS Oteli enkazında yitirilen Şampiyon Meleklerin aileleri tarafından yürütülen çalışmalara destek kararlarını anımsatarak, üye işyerlerinin dağıtım araçlarının üzerine Şampiyon Melekleri simgeleyen tasarımı giydirdiğini belirtti.

TUTDER tarafından yapılan yazılı açıklamada “Amacımız ülkenin her yanını dolaşan dağıtım araçlarımız vasıtasıyla Şampiyon Meleklerimiz adına yürütülen davalarının unutulmamasını sağlamaktır” denildi.

