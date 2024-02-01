Anlamlı bir geri dönüşüm projesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi ile GİKAD işbirliğinde önemli bir geri dönüşüm projesine imza atılıyor. Ebru Baybara Demir rehberliğinde Kompost Projesi Lansmanı ve ilk kompost eğitimi Gönyeli-Alayköy Belediye Binasında gerçekleşecek

GİKAD-Gönyeli Alayköy Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşecek Kompost Projesi için, Dünya Gastronomi Nobeli Ödülü sahibi Şef Ebru Baybara Demir ülkemize geliyor.

Dünyanın Gastronomi Nobeli Ödülü Sahibi Şef Ebru Baybara Demir, kompost yapımı için, Girişimci Kadınlar Derneği(GİKAD) adına, Ağaç Kırma ve Karıştırma Makinesi hibe etti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi İşbirliğiyle ve Ebru Baybara Demir rehberliğinde Kompost Projesi Lansmanı ve ilk kompost eğitimi 2 Şubat 2024’de Gönyeli-Alayköy Belediye Binasında saat 11:00’de gerçekleşecek.

Eğitim ile organik atıkların doğal yollarla ayrıştırılarak gübre olarak kullanılması öğretilecek.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Gİ-KA KOOP (Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi) işbirliğiyle, 2 Şubat 2024 saat 14:00’de Gönyeli SAM’da Artisan Şifa Mutfağı, Şef Ebru Baybara Demir’in katılımıyla 2 Şubat 2024 ‘de yapılacak etkinlikle gerçekleşecek.

Etkinlikte, fermente mutfak uygulamaları ile gıdaların doğal yollarla mayalanması süreci tanıtılacak, katılımcılara sağlıklı ve probiyotik anlamda zengini besinler elde etme konusunda bilgiler verilecek.

Bu yöntemler, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmenin yanı sıra gıda israfını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için dünyada yaygın olarak kullanılıyor.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, amaçlarının, sivil toplum ve yerel yönetim işbirliğiyle, gelecekte de çevresel bilinçliliği artırma misyonlarının sürdürülebilir olabileceğinin altını çizerken, GİKAD ve Gİ-KA KOOP Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve Ebru Baybara Demir’e teşekkür etti.

