Anlamlı bağış

Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi, “Bellapais Inner Wheel Yeni Yıl Şenliği”nde açtığı stanttan elde ettiği geliri, “Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği”ne bağışladı

Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜ-SEM) bünyesinde faaliyet gösteren Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi, yeni yılda “Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği”ne yaptığı bağışla katkıda bulundu.

“Bellapais Inner Wheel Yeni Yıl Şenliği”nde stant açan Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi, elde ettiği 50 bin liralık geliri, yaşlı hakları ve ruh sağlığına yönelik çalışmalar sürdüren “Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği”ne bağışladı.

Elde edilen gelir, Girne Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törenle Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ni yetkililerine teslim edildi. Törene; Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay, Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros, Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi Sosyal İşler Komitesi üyeleri ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği (YHRD) Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ve Asbaşkan Semral Erel katıldı.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, sosyal sorumluluk bilinci ile 2018 yılından bu yana kökleşerek büyümekte olan Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme programının, yaş ortalaması yükselen ülkemiz için önemli bir hizmet olduğunu vurguladı. Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros ise geçen yılki satışlardan daha yüksek bir gelir elde edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. YHRD Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ise zor şartlarda yaşamak zorunda bırakılan yaşlılarımız için Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi’nin yapmış olduğu bağışın çok anlamlı olduğunu vurgulayarak Girne Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti.



