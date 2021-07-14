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Anlamlı bağış

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Doç. Dr. Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” (1955-1974) adlı kitabından elde edilen gelirin bir kısmını Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı

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Anlamlı bağış

Türk Birliği Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi Doç. Dr. Melahat Arıklı yardımlaşmaya en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde örnek bir yardımlaşmaya imza attı.
Doç. Dr. Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” (1955-1974) adlı kitabından elde edilen gelirin bir kısmını Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.
Nakdi yardımı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Ruso’ya teslim eden Doç.Dr. Arıklı, sosyal yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak bu zor günleri el birliğiyle aşmanın önemine değindi. Kitapta, 1955-1974 yılları arasında çıkan “Halkın Sesi, Savaş, Zafer, Akın ve Nacak Gazetelerinde” Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesine destek veren ve bu mücadeleyi anlatan kalemlere yer verildi. Doç. Dr. Melahat Arıklı kitabını “Araştırmamız, tarih yazan isimsiz kahramanların kahramanlık öykülerinin ve milli mücadeleye desteklerinin gün yüzüne çıkarılması bakımından önem arz etmektedir. Kıbrıs Türk Tarihi’nde unutulmaz bir süreç olan milli mücadele dönemini gazeteler vasıtasıyla halka duyurmak, toplumumuzda milli şuurun oluşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası mirasımızı Türk toplumuna hatırlatmak araştırmanın temel amaçlarıdır” sözleriyle anlattı. Kitapta Ahmet Mithat Berberoğlu, Ahmet Alper, Arif Mapolar, Esat Faik Muhtaroğlu, Fuat Veziroğlu, İlter Veziroğlu, İsmet Kotak, Özker Özgür ve Özker Yaşın’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin 1955-1974 yılları arasında yayınlanan yazıları yer alıyor.
 
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