Yazar Dilek Orhan, “Anlamıyorum, anlamayacağım” başlıklı yazısıyla anlamlı mesajlar verdi.

Orhan, gerçek barışın insanların kendiyle barışmasından başladığına dikkat çekti. Dilek Orhan’ın yazısı şöyle:



ANLAMIYORUM!!! ANLAMAYACAĞIM!!!



1. Entrikayı, çıkarcılığı, insanların merdiven basamağı gibi kullanılmasını, emek emek yetişmiş insan kaynaklarının hoyratça heba edilmesini, güç kimdeyse ilkeleri yok sayıp, onun etrafında kümeleşilmesini..



2. Arkadan sövüp, yüze gülenleri..



3. İnsanların ezile ezile, travma yaşaya yaşaya edindikleri tecrübelerden hiç bir şey öğrenmemelerini..



4. Aynı hedefe yürüyenlerin, kendi içlerinde bölünüp, parçalanmaktan hedefin kilometrelerce uzağında, yol arkadaşını avlamak için birer usta avcıya dönüşmelerini..



5. Asırların deneyimlerinin damıtılması ile oluşturulan yetki, görev ve sorumlulukların temelinde yürütülmesi gereken yönetsel sistemde, pek çok insanın, başkalarının alanında cirit atmasını..



6. Kolay ve sonuç odaklı çözümler yerine, kulağın ayakla gösterilircesine en karmaşık yollara yürünmesini..



7. Seçtiklerini eleştirenlerin, onları seçenlerin kendileri olduğunu, çoğu zaman bu seçimlerini çıkarlarının belirlediğini unutuşlarını..



8. Zihniyetlerin değişmediği sürece, yönetimlerin değişmesinin, aynı türkünün, aynı sazla tellerini değiştirerek çalınması anlamına geldiğinin farkında olunmamasını..



9. Ağır bedellerin ödendiği ve ödenmeye devam edileceği bir süreçte tehditlerle sürecin yönetilmesini ve bu tehditlere boyun eğmek zorunda kalınmasını..



10. Yetişkinlerin birer ergen gibi değişen ve hatalarında suçu hep başkalarına yükleyen ruh hallerini..



11. Uçurumun dibinde, ayaklarının altında onları uçurumdan koruyacak olan toprağın, her gün biraz daha kaydığını görmeden cahil cesaretiyle güç adına raks edişleri..



12. Dedikodu insanlar gruplar halinde yaşamaya başladıklarında istihbarat amaçlı ortaya çıkmış iken bilgi çağında halen ilkel dedikodu yönteminin bire bin katarak kullanılmasını..



13. Akıllı cesurlara çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde, onların nereye saklandıklarını bulamayışımızı..



14. “Kim beni, hangi anda sırtımdan bıçaklayacak” diye kendi etrafında dört dönenlerin, o insanların etraflarında oluşunun kendi seçimleri olduğunu unutuşlarını..



15. Şu sıralar zorunlu olarak takmamız gereken maskeleri kullanmaktan imtina edenlerin, samiyetsizlik maskesini ömürlük takmayı ilke edinişlerini..



16. Hastalık, ölümler, iflaslar, çöküşler, toplu akıl tutulmaları ile sınava tabi olduğumuz sıra dışı dönemde, sıradan benlik savaşlarının sınavı baştan kaybettireceğinin ayrımına varılmamasını..



17. İyi haberlere hava kadar ihtiyacımız varken, kötü haberlerin virüsten hızlı yayılmasının tetiklenişini..



18. “Nasıl bilirdiniz?” sorusuna verilen “İyi bilirdik” cevabının verileceği günün herkesi beklediği gerçeği ile bu sorunun cevabının hakkının verilmesi için çabasızlığı..



19. Kullanılmayan akıl ve zekanın, yıllardır evlerimizde atıl beklettiğimiz eşyalardan farksız olduğunun fark edilmeyişini..



ANLAMADIM!!! ANLAMAYACAĞIM DA.. GERÇEK BARIŞ, insanın kendisiyle barışması ile başlar. GERÇEK ÖZGÜRLÜK,



1. İnsanların ve sistemin adil olduğu bir zeminde aynı düşünmeyenlerin birbirlerine gösterdiği anlayışla ve bütüne katkı yapmak için gösterdikleri çaba ile anlam kazanır..anların merdiven basamağı gibi kullanılmasını, emek emek yetişmiş insan kaynaklarının hoyratça heba edilmesini, güç kimdeyse ilkeleri yok sayıp, onun etrafında kümeleşilmesini..



2. Arkadan sövüp, yüze gülenleri..



3. İnsanların ezile ezile, travma yaşaya yaşaya edindikleri tecrübelerden hiç bir şey öğrenmemelerini..



4. Aynı hedefe yürüyenlerin, kendi içlerinde bölünüp, parçalanmaktan hedefin kilometrelerce uzağında, yol arkadaşını avlamak için birer usta avcıya dönüşmelerini..



5. Asırların deneyimlerinin damıtılması ile oluşturulan yetki, görev ve sorumlulukların temelinde yürütülmesi gereken yönetsel sistemde, pek çok insanın, başkalarının alanında cirit atmasını..



6. Kolay ve sonuç odaklı çözümler yerine, kulağın ayakla gösterilircesine en karmaşık yollara yürünmesini..



7. Seçtiklerini eleştirenlerin, onları seçenlerin kendileri olduğunu, çoğu zaman bu seçimlerini çıkarlarının belirlediğini unutuşlarını..



8. Zihniyetlerin değişmediği sürece, yönetimlerin değişmesinin, aynı türkünün, aynı sazla tellerini değiştirerek çalınması anlamına geldiğinin farkında olunmamasını..



9. Ağır bedellerin ödendiği ve ödenmeye devam edileceği bir süreçte tehditlerle sürecin yönetilmesini ve bu tehditlere boyun eğmek zorunda kalınmasını..



10. Yetişkinlerin birer ergen gibi değişen ve hatalarında suçu hep başkalarına yükleyen ruh hallerini..



11. Uçurumun dibinde, ayaklarının altında onları uçurumdan koruyacak olan toprağın, her gün biraz daha kaydığını görmeden cahil cesaretiyle güç adına raks edişleri..



12. Dedikodu insanlar gruplar halinde yaşamaya başladıklarında istihbarat amaçlı ortaya çıkmış iken bilgi çağında halen ilkel dedikodu yönteminin bire bin katarak kullanılmasını..



13. Akıllı cesurlara çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde, onların nereye saklandıklarını bulamayışımızı..



14. “Kim beni, hangi anda sırtımdan bıçaklayacak” diye kendi etrafında dört dönenlerin, o insanların etraflarında oluşunun kendi seçimleri olduğunu unutuşlarını..



15. Şu sıralar zorunlu olarak takmamız gereken maskeleri kullanmaktan imtina edenlerin, samiyetsizlik maskesini ömürlük takmayı ilke edinişlerini..



16. Hastalık, ölümler, iflaslar, çöküşler, toplu akıl tutulmaları ile sınava tabi olduğumuz sıra dışı dönemde, sıradan benlik savaşlarının sınavı baştan kaybettireceğinin ayrımına varılmamasını..



17. İyi haberlere hava kadar ihtiyacımız varken, kötü haberlerin virüsten hızlı yayılmasının tetiklenişini..



18. “Nasıl bilirdiniz?” sorusuna verilen “İyi bilirdik” cevabının verileceği günün herkesi beklediği gerçeği ile bu sorunun cevabının hakkının verilmesi için çabasızlığı..



19. Kullanılmayan akıl ve zekanın, yıllardır evlerimizde atıl beklettiğimiz eşyalardan farksız olduğunun fark edilmeyişini..



ANLAMADIM!!! ANLAMAYACAĞIM DA.. GERÇEK BARIŞ, insanın kendisiyle barışması ile başlar. GERÇEK ÖZGÜRLÜK, insanların ve sistemin adil olduğu bir zeminde aynı düşünmeyenlerin birbirlerine gösterdiği anlayışla ve bütüne katkı yapmak için gösterdikleri çaba ile anlam kazanır..