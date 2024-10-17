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Ankete göre CTP birinci sırada

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CMIRS'ın anketine göre bu Pazar bir genel seçim gerçekleşse CTP'nin oyu yüzde 37.79, UBP'nin oyu ise yüzde 35.16 olarak gösterildi. Ankete göre TDP yüzde 4.47, DP yüzde 3.86, YDP yüzde 2.85, HP ise 1.02 oy alıyor

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Ankete göre CTP birinci sırada
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Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi'nin (CMIRS) Eylül 2024 döneminde 500 kişi ile yüz yüze yaptığı anketin son bölümü yayımlandı.
Ankete göre "bu Pazar bir genel seçim gerçekleşse", Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) birinci parti konumuna yerleşmiş durumda.
Ankete göre CTP'nin oyu yüzde 36.79, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) oyu ise yüzde 35.16.
Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) oyu yüzde 4.47 olarak gösterilirken,
Demokrat Parti'nin (DP) oyu yüzde 3.86, Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP)
oyu ise yüzde 2.85 oldu. Halkın Partisi'nin (HP) oyu yüzde 1.02 olarak gösterilen ankette karma oylar yüzde 5.28, kararsızlar ise yüzde 4.07 oldu.
 
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