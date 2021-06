Ankara’ya yağ çekenler kapılardan geçen insanlara kırmızı halılar serdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ın geçiş kapılarıyla ilgili tavrının hamaset olduğunu söyledi.

Özyiğit, “Tatar gövde gösterisi yapıyor. Bunlar hamasettir.” dedi.

Özgür Haber‘de soruları yanıtlayan Özyiğit, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kapıların açıldığı gün esas duruşta fotoğraf çektirmesini de şöyle yorumladı:

“Şov yapmak için kapılara gitmenin bir anlamı yok. Dün ‘Türkiye bize para verecek ekonomi kalkınacak’ diyenler, bugün kapılara kırmızı halı serip Rumların gelmesini ve esnafın para kazanmasını savunur oldu. Tatar gövde gösterisi yapıyor. Bunlar hamasettir”

Mecliste yaptığı konuşmalarda da esnafın artık can suyuna ihtiyacı olduğunu defalarca söylediğini belirten Özyiğit, kapıların kapalı olduğu dönemde çarşıyı gezdiklerini, esnafın durumunu gördüklerini ve çarşıda tek bir turist olmadığını anlattı.

Günlük hayatın idamesi için esnafın bu kapıların açılmasına ihtiyacı olduğunu hep söylediklerini kaydeden Özyiğit, “Ama her şeyi olduğu gibi bunu da çarpıttılar. Hükümet bizi bir yandan açılsın istersiniz bir yandan açılmasın dersiniz diye çok eleştirdi. Biz de bu ülkede 1 Temmuz’da karantinasız girişleri casinolar için açmanız nedeniyle size güvenmiyoruz dedik. Kontrollü ve etkin bir denetim yapılması kaydıyla bunu istediğimizi söyledik. Kapıların açılması çok yerinde bir karar oldu ve çarşı-pazar yeniden hareketlendi. Ankara’ya yağ çekenler de tek yaranacağı yerin kapılardan geçen insanlar olduğunu kırmızı halılar sererek gösterdi” dedi.

“O İNSANDAN TOPLANACAK VERGİLERLE 60 TANE OKUL YAPILIRDI”

‘Türkiye’den para gelecek’ yalanın artık halkın karnını doyurmadığını ve Türkiye’den de para gelmediğini belirten Özyiğit, hükümetin sürekli borçlanmaya gittiğini söyledi.

Özyiğit, “Devlet alacaklarını toplamıyor ve alacaklı olduğu insanlara da dokunmuyor. Hükümet bu insanlara dokunmaktan çekiniyor” dedi.

İş insanlarından toplanamayan vergilerin peşine düşmeyen hükümetin bir iş insanının yapacağı 6 okula şükran duymasını da eleştiren Özyiğit “O insandan toplanacak vergilerle 60 tane okul yapılırdı” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR KİRAZ YEMESİN AMA EKMEK ALABİLSİN”

Ekonomi Bakanına, ‘Gıda ürünlerinin fiyatlarının denetlenmesi konusunda bir şey yaptınız mı?’ diye birçok defa sorduklarını belirten Özyiğit, Arıklı’nın kiraz fiyatlarıyla ilgili açıklamalarını da topa tuttu.

Özyiğit, insanlar evine ekmek götüremezken akaryakıta, tüpe ve her türlü temel gıda maddesine zam yapılırken Ekonomi Bakanı’nın ‘kiraz’ı ucuzlatacağız’ açıklaması için de şu yorumu yaptı;

“Kirazı ucuzlatsan ne ucuzlatmasan ne? İnsanın sağlıklı yaşayabilmesi için gerekli gıda maddelerini ucuzlatamadıktan sonra, böyle bir kaygın olmadıktan sonra varsın insanlar kiraz yemesin ama ekmek alabilsin”