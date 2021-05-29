Ulaştırma Bakanı Canaltay, önümüzdeki haftalarda Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini, özellikle karayolu projeleri konusunda Ankara’dan ek kaynak arayışı içinde olacağını açıkladı



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, önümüzdeki haftalarda Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyarette, bakanlığı ile ilgili pek çok konunun masaya yatırılacağını kaydetti.

Bir radyo programına katılan Canaltay, burada yaptığı açıklamada, Ankara’da birçok proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağını, özellikle karayolu projeleri konusunda Ankara’dan ek kaynak arayışı içinde olacağını dile getirdi.

Canaltay şöyle dedi:

“Sorunları çözerken en büyük sıkıntı mali kaynak sıkıntısıdır. Bu mali sıkıntıları aşabildiğimiz anda ışıklandırma projelerimiz hazır, kavşakların ışıklandırılması hazır. Yol temizliği hazır. Eğer bütçe ile ilgili sorun yaşıyorsanız bazı şeyleri erteliyoruz bazen çözüyoruz bazen belediyelerle iş birliği yapıyoruz. Netice itibarıyla bütçe sorunlarını çözebildiğimiz anda bu ülke daha iyi hizmet alacak. Eğer siz ne istediğinizi, ne olduğunuzu ve kendinizi anlatamazsanız o zaman ilişkilerde bir dengesizlik olur. Siz bir ülke, bir devletsiniz. Bir anavatanınız var Türkiye Cumhuriyeti... Çıkış kapımız TC, ekonomik olarak iş birliği yapacağımız yer TC. Ben orasıyla açık açık konuşamazsam ve kendimi anlatamazsam bu çarpık bir ilişkiye dönüşür ve iki halkın arası açılır. Beni buraya halkım getirdi ve ben halkın temsilcisiyim. UBP’nin görüşleri doğrultusunda halkı temsil ediyorsam Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak zorundayım. Şeffaf olarak bizim gerçeklerimizi anlatmak durumundayım, onlar da kendi gerçeklerini. İki devlet çerçevesi içerisinde şeffaf, saygı ve sevgi içerisinde bu ilişkileri götürmemiz lazım.”

Canaltay, şöyle devam etti:

“Yasalarımız ile ekonominin, yatırımcının önünü açmamız gerekiyor. Çok eskiden kalma yasalarla bir yere gidemezsiniz. Bizim ihtiyacımız olan projeler. Proje olmadığı için gelen paranın geri dönmesi bir hezimettir. Biz devlette kalifiye elemanlar emekliye çıktıktan sonra yerine kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. Diğer bakanlıklarda da emekliye çıkan çok sayıda üst kademe yöneticisi, devletin hafızasını bilen insanlar vardır. Biz bu yönde devletin kadrolarını dolduramıyoruz. Bizim için çok büyük sorun. İki üç sene sonra müdür müsteşar yapacak adam bulmakta zorlanacağız. Bunu çözmek için uğraşıyoruz.”

Temmuz ayında Kuzey Çevre Yolu bitince Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nin trafik yükünün ciddi şekilde rahatlayacağını ifade eden Canaltay, “Ankara’ya yeni projeler ile gideceğiz. Projelerimize destek isteyeceğiz. Para olmasa bile destek farklı yöntemlerle verilebilir. Bunu konuşacağız” dedi.

