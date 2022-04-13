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Ankara’dan beklenen davet geldi

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Başbakan Sucuoğlu, Türkiye'den beklediği daveti sonunda aldı. Sucuoğlu, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetiyle mali protokolü görüşmek üzere bugün Ankara’ya gidiyor

Ankara’dan beklenen davet geldi
 
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetiyle mali protokolü görüşmek üzere bugün Ankara’ya gidiyor.
Ziyaret kapsamında, imza aşamasına gelinen Türkiye-KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü üzerinde son ayrıntıların ele alınarak imzalanması öngörülüyor.
Başbakan’ın Ankara ziyaretinde Türkiye’nin de desteği ile yürürlüğe konulması planlanan altyapı yatırımları ile diğer ekonomik ve mali projelerin de değerlendirileceği belirtildi.
 
 
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