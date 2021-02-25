banner583
banner590
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
18 0
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
 
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
22 0
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
24 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
101 0
banner529
banner570

Ankara’da anne sevgisini hissettim

banner476

Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, Ankara temaslarını değerlendirdi: “Uzun bir aradan sonra kendimi işe yarar hissettim, uzun aradan sonra özlediğim anne sevgisini bu sefer bir insan olarak Ankara’da hissettim”

Ankara’da anne sevgisini hissettim
 
Ekonomik örgüt temsilcileri Ankara’da temaslarda bulundu, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çağıner’in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
“Ekonomik Örgütler Platformu olarak Sayın TC Cumhurbaşkanı yardımcımızın davetlisi olarak Ankara’da bir dizi toplantı yaptık. Sırası ile Ankara Ticaret Odası ve TOBB ile toplantılar yaptık. Kıbrıs’a ve Kıbrıslı Türk’e olan kalpten gelen sevgiyi hissetmenin mutluluğunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay başkanlığında ve dört kişilik ekibi ile dört saat süren toplantı yaptık.
Pandemi ve sonrası ile ilgili görüşlerimizi karşılıklı ortaya koyduk. Gözlemim; toplantı nasıl yapılırı öğrendik kesinlikle hiç kimse telefonuna bakmadı Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı dahil kesinlikle kimse toplantıyı bölmedi; kimse sırasını bozmadan konuşmadı ve sonuç çok verimli geçen bir toplantı oldu. Herkesin özgür düşüncesini söyleyebilecek bir samimiyet içerisinde geçmesi ise verimli toplantının da daha da verimli olmasını sağladı.
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve ekibi Kıbrıs için çok çalışıyor ve kafa yoruyor ama bu gönülden çalışma bizim Kıbrıs’ta bir kısım insanın görmek istediği şekilde kesinlikle değil; daha iyisine layık ve daha iyisine sahip olmalı Kıbrıslı Türkler görüşü çok net hakim Külliye’de. Bir kere Türkiye yeni dönemde Kıbrıs’a birçok alt yapı yatırımı yapacak olması çok mutluluk verici. Bu yatırımlarda yapılırken de KKTC ekonomisine destek olunması için ayrıca çalışılıyor.
Özetle uzun zaman sonrasında KKTC deki kısır döngü verimsiz kurultay, meclis başkanlığı ve erken seçim adı altında iç hesaplaşmadan başka işe yaramayan tartışmalardan uzak sadece Kıbrıs Türkü sevgisi ve KKTC ekonomisi odaklı samimi ve üretken insanlarla dolu bir gün geçirdik. Uzun aradan sonra kendimi işe yarar hissettim uzun aradan sonra özlediğim anne sevgisini bu sefer bir insan olarak Ankara’da hissettim. Son olarak bu çalışmada dört birlik başkanının kendi sektörü merkezde zihniyetinden uzak; merkezde Kıbrıs Türk halkının ortak menfaatleri olan bir çalışmaya emek koymaları ayrıca da çok anlamlıydı.”
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.