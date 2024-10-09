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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne Ziyaret

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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Arıcan ve ASBÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’i ziyaret etti.

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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne Ziyaret
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Ziyaret sırasında, iki saygın kurum arasında gerçekleştirilecek işbirlikleri, ortak eğitim projeleri ve Kasım ayında düzenlenecek olan "Hukuki Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu" hakkında detaylı görüşmeler yapıldı.

7-8-9 Kasım 2024 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ASBÜ KKTC Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek sempozyum, 1571 tarihinden itibaren kurulan Türk vakıflarıyla ilgili meseleleri ele almayı amaçlıyor. Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, vakıf hukuku, İslâm hukuku ve vakıflar tarihi perspektifinden konuların inceleneceği programda, 21. yüzyılın yükselen dünya değerlerine göre konuların yeniden değerlendirilmesi ve yeni bilimsel verilerin ortaya konulması hedefleniyor.
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