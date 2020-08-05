Ankara'da sürpriz görüşme

Başbakan Tatar’ın dünkü Ankara ziyaretine, son günlerde çokça konuşulan ancak bir türlü karara varılamayan üçlü hükümet çalışmalarının diğer aktörleri Fikri Ataoğlu ile Erhan Arıklı da katıldı





Başbakan Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile dün yaptığı görüşmeye yalnız gitmedi. Türkiye hükümeti, YDP ve DP başkanlarını da Ankara'ya davet etti.

Başbakan Ersin Tatar’a Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da eşlik etti.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs’a Ankara ziyaretini doğrularken gidiş nedeninin bir düğün olduğunu ifade etti.

Hem Başbakan Ersin Tatar hem de diğer iki isim dün saat 13.30’da Ercan’dan havalanan Pegasus uçağıyla Ankara’ya gitti.

Fuat Oktay ile yapılan görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sağ kanadın çatı aday ile seçime girmesi konuşuldu.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın adaylıktan vazgeçerek Ersin Tatar’ı desteklemesi istendi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun da adaylığını açıklayan Serdar Denktaş’a değil Tatar’a destek vermesi istendi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Serdar Denktaş’ın adaylığını açıklaması sağ kanatta ciddi huzursuzluğa neden oldu.

Denktaş’ın ise adaylıktan geri adım atmaması bekleniyor. Daha önce Tatar’ın gideceği duyurulan ziyarete sağ kanat parti başkanlarının da gidecek olması çatı aday hedefini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın da Ankara’daki görüşmeye davet edildiği ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bu kadar az zaman kala böyle bir ziyaretin hiç doğru olmayacağını düşündüğü için Ankara'ya gitmediği öğrenildi.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, seçimlere az bir süre kala, üç parti başkanının Türkiye’ye ortak ziyaret yapmasını doğru bulmadığını söyledi.

Bir süredir, UBP-DP-YDP Koalisyonu ile ilgili pazarlıklar yanıra Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de "çatı aday" gündemi konuşuluyordu.

Bilindiği gibi Bayram Tatili öncesi UBP, DP ve YDP koalisyon hükümeti kurulması için çalışmalar yapılmış ancak görüşmeler bir noktada tıkanmıştı.

Başbakan Ersin Tatar, birilerinin görüşmeler yaptığını ancak kendisinin buna dahil olmadığını açıklamıştı.

Başbakan Ersin Tatar'ın ziyareti önceki gün açıklanmış, 'Ekonomik Paket'le ilgili olduğu söylenmişti.

Başbakanlıktan verilen resmi bilgide Başbakan Ersin Tatar'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine Ankara'ya gideceği belirtilmiş, "Ziyarette, Covid- 19 ışığında Türkiye- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın uygulamaları gözden geçirilecek" denmişti.

