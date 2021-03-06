Ankara Armudu'nda limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, son bir haftanın ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerde 25 numuneden 24’ünün temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu belirtilen açıklamada, Cahide Kılıç’a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.

Yerli ürünlerde ise 12 numuneden tümünün temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmadığı ifade edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek bu sonuçların elde edildiği belirtildi.