Ankara Armudu'nda limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, son bir haftanın ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerde 25 numuneden 24’ünün temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu belirtilen açıklamada, Cahide Kılıç’a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.
Yerli ürünlerde ise 12 numuneden tümünün temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmadığı ifade edildi.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek bu sonuçların elde edildiği belirtildi.
|5 Mart 2021 CumaTarımDairesiİthalveYerliNumuneSonuçlarıTablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|AnalizSonucu
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Soya fasulyesiküsbesi
|Temiz
|ÇağsınTrd. Ltd.
|İthal
|Buğdayekmeklik
|Temiz
|Akari Free Port
|İthal
|Buğdayekmeklik
|Temiz
|HalilKasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|HalilKasap Paz.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|HalilKasap Paz.
|İthal
|ArmutDeveci
|Temiz
|CahideKılıç
|İthal
|ÇeriDomates
|Temiz
|CahideKılıç
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|CahideKılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|CahideKılıç
|İthal
|ArmutAnk.
|Limit Üstü
|Orc Food
|İthal
|Sarı Kal. Biber
|Temiz
|Orc Food
|İthal
|KırmızıKal. Biber
|Temiz
|Orc Food
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Orc Food
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Orc Food
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|Orc Food
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Orc Food
|İthal
|ÇeriDomates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|ArmutDeveci
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|ArmutAnk.
|Temiz
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|GülsümSen
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|RadoGranto
|Tatlısu
|Salatalık
|Temiz
|RadoGranto
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|Sen Bender
|Güvercinlik
|Havuç
|Temiz
|ZübeydeKırşan
|Güvercinlik
|Roka
|Temiz
|ZübeydeKırşan
|Güvercinlik
|Turp
|Temiz
|ZübeydeKırşan
|Güvercinlik
|Pazı
|Temiz
|Mustafa Özfadıl
|Türkmenköy
|BeyazSarma
|Temiz
|Mehmet Dolmacı
|Lapta
|MorSarma
|Temiz
|Mehmet Osman
|Alsancak
|BeyazSarma
|Temiz
|Mehmet Osman
|Alsancak
|Domates
|Temiz
|NihatAydın
|Tepebaşı
|Salatalık
|Temiz