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Ankara Armudu'nda limitüstü kalıntı

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Ankara Armudu'nda limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, son bir haftanın  ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerde 25 numuneden 24’ünün temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu belirtilen açıklamada, Cahide Kılıç’a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.

Yerli ürünlerde ise 12 numuneden tümünün temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmadığı ifade edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek bu sonuçların elde edildiği belirtildi.

5 Mart 2021 CumaTarımDairesiİthalveYerliNumuneSonuçlarıTablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün AnalizSonucu
Holly Grains Ltd. İthal Soya fasulyesiküsbesi Temiz
ÇağsınTrd. Ltd. İthal Buğdayekmeklik Temiz
Akari Free Port İthal Buğdayekmeklik Temiz
HalilKasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
HalilKasap Paz. İthal Armut S.M Temiz
HalilKasap Paz. İthal ArmutDeveci Temiz
CahideKılıç İthal ÇeriDomates Temiz
CahideKılıç İthal Elma Stk. Temiz
CahideKılıç İthal Armut S.M Temiz
CahideKılıç İthal ArmutAnk. Limit Üstü
Orc Food İthal Sarı Kal. Biber Temiz
Orc Food İthal KırmızıKal. Biber Temiz
Orc Food İthal Elma Stk. Temiz
Orc Food İthal Elma Golden Temiz
Orc Food İthal Elma G.S Temiz
Orc Food İthal Armut S.M Temiz
Orc Food İthal ÇeriDomates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal ArmutDeveci Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal ArmutAnk. Temiz
Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
GülsümSen Tatlısu Domates Temiz
RadoGranto Tatlısu Salatalık Temiz
RadoGranto Tatlısu Domates Temiz
Sen Bender Güvercinlik Havuç Temiz
ZübeydeKırşan Güvercinlik Roka Temiz
ZübeydeKırşan Güvercinlik Turp Temiz
ZübeydeKırşan Güvercinlik Pazı Temiz
Mustafa Özfadıl Türkmenköy BeyazSarma Temiz
Mehmet Dolmacı Lapta MorSarma Temiz
Mehmet Osman Alsancak BeyazSarma Temiz
Mehmet Osman Alsancak Domates Temiz
NihatAydın Tepebaşı Salatalık Temiz
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