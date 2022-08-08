Anka dans gösterisinin geliri Cengo Vakfı’na bağışlandı

Cranberries Dance Studio’nun Anka dans gösterisinden edilen gelir Cengo Vakfı’na bağışlandı.

Gösteri, Cranberries Dance Studio, Rauf Denktaş Kültür ve Araştırma Vakfı ve Magic Touch iş birliği ile Mısırlızade Sahne’de gerçekleşti.Cranberries Dance Studio yöneticisi Eda Türkmen Kurtrıza konuyla ilgili açıklamasında, “Cengo Vakfı tüm çocukları mutlu etmek adına kurulmuş bir vakıftır.Biz de güzel kalpli Cengo’muzun başlattığı bu yolculuğun bir parçası olmak istedik. Onlar için elinizden geleninin en iyisini yapmaya çalıştık” dedi.