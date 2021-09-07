Anıttepe ve anıt mezara güvenlik kararı

Bakanlar Kurulu, Liderimiz Dr. Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarlarının güvenlik sorununun giderilmesini kararlaştırdı

Bakanlar Kurulu, Girne’de “önceden Güven Yapı’ya kiralanan" araziyi "orman alanı" ilan etti. Kurul ayrıca Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarının güvenlik sorununun hemen giderilmesi kararı aldı.

Başbakan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar yazılı açıklamayla duyuruldu.

Bakanlar Kurulu toplantısında, daha önceleri Girne’de Güven Yapı Limited’e kiralanan ancak çevre örgütleri ve halktan gelen tepkiler üzerine kira sözleşmesi iptal edilen arazi orman alanı ilan edildi ve bu yılın ağaçlandırma projesi kapsamına alındı. Bu kapsamda ilk fidanlar önümüzdeki aylarda dikilecek.

Söz konusu arazinin kiralanmasında veya geri alınmasında hiçbir olumsuz tutumu olmayan Güven Yapı Limited üyelerinin doğan mağduriyetlerinin giderilmesi üzerinde de duruldu. Önümüzdeki günlerde ilgili kişilerle atılması gereken adımlar konusunda görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarının bakım ve idame ettirilmesi konusu görüşülerek birtakım kararlar alındı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Lefkoşa’da Türk Mukavemet Teşkilatı Parkı içinde yer alan anıt mezarının güvenlik sorunun hemen giderilmesi, müze birimi ve peyzaj çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması karara bağlandı.

Anıt mezarın güvenlik sorunu özel güvenlik şirketlerinden hizmet alımı yapılması yolu ile giderilecek.

Anıtın çevre düzenlemesi için de bugün üniversitelerin ilgili kişileri, İçişleri Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı yetkililerinin katılacağı bir toplantı gerçekleştirilecek.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezar projesi içinde bulunan müze biriminin eksikliklerinin tamamlanarak bir an önce ziyarete açılması üzerine de de önemle duruldu.

