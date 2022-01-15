“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”





Dr. Fazıl Küçük’ün kabrinin bulunduğu Anıttepe’nin bakımı hakkında değerlendirme yapan Dr. Fazıl Küçük’ün damadı Peker Turgud, şunları söyledi:

“Gerek Anıttepe’nin, gerekse merhum Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarı’nın doğrudan bir yasa ile askerin kontrolüne verilmesi gerektiği görüşündeyim. Emniyeti, kontrolü, bakımı, her şeyi aynen Türkiye’de Anıtkabir’de olduğu gibi askeri kontrol altına girmesi lazım… Aksi halde her iki noktada da istenmeyen durumlarla karşılaşmak, bakımsızlık, ilgisizlik mümkündür. Politikacılar bu işi çeşitli nedenlerle yapamıyor. Çünkü politikacı oradan bir oy beklemiyor. Bunu uygun bir yasa ve bütçeyle silahlı kuvvetlerin eline verirseniz, orası hem bakımlı, temiz ve yeşillik olur hem de istenmeyen manzaralarla karşılaşılmaz.”

Toplumun Dr. Fazıl Küçük’ün değerini verdiğini belirten Peker Turgud, “Eğitim sistemimizde bana göre Kıbrıs Türk tarihinin daha detaylı bir şekilde okutulması ve gelecek nesillere yaşananların bir daha yaşanmaması için geçmişin iyi anlatılması gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.



