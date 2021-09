Anıt mezar tartışması büyüdü

LTB Başkanı Harmancı, Denktaş’ın anıt mezarı için Bakanlar Kurulu’nun proje ile ilgili sorumluluğu LTB’ye vermesi halinde hemen çalışmalara başlayabileceklerini belirtti



1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı ile ilgili 10 yıla yakın süredir çözülemeyen sorun büyüyor.

Başbakan Ersan Saner’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ile ilgili olarak hükümetimizin elinde sağlıklı, düzgün bir proje yoktur” açıklamasının ardından önce Gönyeli Belediyesi’nden, sonra da Lefkoşa Belediyesi’nden açıklama geldi.

Hem Gönyeli Belediyesi, hem de Lefkoşa Belediyesi ‘proje sunduk, sonuç alamadık’ açıklaması yaptı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı düzenlediği basın toplantısında LTB ile

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa hazırladıkları merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi Projesi ile ilgili ayrıntılı sunum yapıp, bugüne kadar yaşanan sürece ilişkin bilgiler verdi.

LTB Başkanı Harmancı, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezar ile ilgili sorunun 10 yıla yakın bir süredir çözülemediğini belirterek, bunun toplum adına çok büyük bir ayıp ve utanç olduğunu önemle vurguladı.

Parkın idamesi ve bakımının Gönyeli Belediyesi’ne devredildiğini ancak belediye tarafından hazırlanan projenin devlet ve Merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın aile bireyleri tarafından uygun bulunmadığını kaydeden Harmancı, kendilerinin İBB ile hazırladıkları ortak projesinin de hazır olduğunu dile getirdi.

Anıt Mezarın bulunduğu alanın 100 dönüm olduğunu belirten Harmancı, bu konuya ilişkin düşüncelerini kardeş şehir olunmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile paylaştıklarını ve günün sonunda her iki belediyenin uzmanlarının ortaklaşa çalışması sonucunda bir proje hazırlandığını söyledi.

LTB’ye yetki verilmesi halinde çalışmalara hemen başlayabileceklerinin altını çizen Harmancı, konuyu defalarca gerekli mercilere aktarmalarına rağmen herhangi bir geri dönüş almadıklarını söyledi.

Merhum Cumhurbaşkanın ailesinin yoğun girişimleri sonucunda LTB tarafından hazırlanan projenin Serdar Denktaş tarafından Başbakan Ersan Saner’e teslim edildiğini belirten Başkan Harmancı, bunu rağmen yine de bir geri dönüş almadıklarını kaydetti.

Başkan Harmancı, LTB’nin taslak projeyi aileye sunduğunu ve görüşleri alınarak son haline getirildiğini belirten Harmancı, proje ile ilgili maddi kaynağının da hazır olmasına rağmen LTB’nin halen daha muhatap alınmamasının düşündürücü olduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun proje ile ilgili sorumluluğu LTB’ye vermesi halinde hemen çalışmalara başlayabileceklerini belirten Başkan Harmancı şunları kaydetti:

“Bugüne kadar mali kaynağı bulmadan hiçbir proje konusunda kamuoyuna duyuru yapmadım, söz vermedim. Bu noktada esas olan bu ayıbın ortadan kaldırılmasıdır. Eğer bu yetki verilirse, projeyi yapmak bize gurur verir. Eğer yetki başka kuruma verilirse de biz yine destek olmaya hazırız. Ama bizler projeyi hazırlamış ve maddi kaynağını da bulmuşken, üstelik de projemize aile görüşleri de alınarak tamamlandığı bir ortamda onay verilmemesini anlamlandırmak mümkün değildir.”

Cumhuriyet Parkı’nın Güvenlik Kuvvetleri’ne devredilmesi kararı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Harmancı, şunları kaydetti: “Güvenlik Kuvvetleri anıt mezarın güvenliğinden sorumlu olabilir ancak parkın devri konusunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yerel yönetimlerin asli işi olan bir konuyu ülke güvenliği ile ilgili kurumlara devretmedilmesinin anlamı nedir”

Proje ile ilgili de detaylı bilgiler veren Başkan Harmancı, amaçlarının çevre düzenlemesi ve bakım-idamesi ile merhum Cumhurbaşkanı’nın anısına yakışır bir alana çevirmek olduğunu söyledi. Bölgenin 50.000 metre karelik bir yeşil alana sahip olduğunu belirten Harmancı, mevcut yeşil alana 25.000 metre karelik bir yeşil alan daha eklemek olduğunu kaydetti.

Parkta yaklaşık 1.2 km’lik yürüyüş parkuru olduğunu belirten Harmancı, söz konusu bu alana geri dönüşüm maddelerinden tartan yürüyüş yolu yapılacağını söyledi. Proje ile 1.350 mertekarelik fiziksel aktivite alanları, 2 farklı noktada 500 metrekarelik çocuk oyun grupları, iki farklı noktada açık hava spor aletleri ve kaykay pisti, su oyun alanları, büyük üç boyutlu satranç ve mini anfi kısım da yer almasını ön gördüklerini kaydeden Harmancı, proje kapsamında güneş enerjisi ile beslenebilen kent mobilyalarınının da tasarlandığını söyledi. Parkın bakımı ve idamesi için sürekli parkta 5 personel görevlendireceklerini kaydeden Harmancı bu alana bir de kafeterya yapmayı planladıklarını da ifade etti.

Bölgeye doğa dostu endemik bitkilerin dikiminin de yapılacağını anlatan Başkan Harmancı, bu alanın en büyük sıkıntısı olan elektrik ve sulama sisteminin ise tamamen son teknoloji donanımlarla yenileneceğini belirtti. Alanın törensel niteliğinin de olması nedeni ile bölgeye iki yeni otopark inşa edileceğini de ifade eden Harmancı, mevcut otoparkın düzenlenip 2 de yeni otopark yapılarak 203 araç ve 5 otobüs kapasiteye ulaşılacağını söyledi. Projenin maddi boyutunun 4 milyon TL civarında olduğunu söyledi.

Projenin en büyük destekçisinin İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten Başkan Harmancı, her iki tarafında projenin yerel firmalar ile hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Son günlerde milletvekili Serdar Denktaş ve ardından kendisinin yaptığı açıklamalar sonrasında hükümet tarafında hareketlenmeler olduğunu dile getiren Harmancı, “Eğer 10 yıldan sonra bu açıklamalarla birilerinin aklına bu işi getirtmeyi başarmışsak, bundan sadece mutluluk duyarız. Eğer bu iş olursa aile ve Merhum Cumhurbaşkanı’nın anısı için seviniriz, yeni bir alan kazandığı için LTB olarak ve Lefkoşalılar adına mutlu oluruz. Yetki bize verilmese bile, umarım ailenin görüşlerinin dinleneceği şekilde süreç ilerler ve bu çerçevede projenin tamamlanması ile merhum Cumhurbaşkanı Denktaş artık huzur içinde uyur. Tekrar ediyorum, biz her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Yetkinin bize verilmesi için de yapılması gereken Bakanlar Kurulu’nun acilen toplanarak bir cümlelik yeni bir karar üretmesidir”

Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ile ilgili olarak LTB’nin ortak proje önerisinde bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu video kaydı ile süreçle ilgili düşüncelerini paylaştı.

İmamoğlu mesajında LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın kendilerine teklifi ile sürecin başladığını ve anıt mezar ve çevre düzenlemesinin iki belediyenin ortaklığına sunularak yapılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Kendilerine bu fırsatı sunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür eden İmamoğlu, “Günün sonunda esas olan Rauf Denktaş ismine yakışan güzel bir anıt ve çevre düzenlemesidir. Bu konuda alınacak bütün kararlara saygımız sonsuzdur. Esas olan buranın en güzel şekilde yapılmasıdır.” dedi.