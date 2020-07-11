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Aniden ortaya çıkacak 100 vakaya hazırız

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Sağlık Bakanı Ali Pilli "Aniden 100 vaka çıksa olanaklar yeterli mi?” sorusuna ise net bir şekilde “Yol haritamız vardır. Evet yeterlidir” yanıtını verdi

Aniden ortaya çıkacak 100 vakaya hazırız
11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:46

 

Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçtiğimiz gün Tabipler Birliği’nin Kıbrıs Postası’nın duyurduğu haberi ile ülkemizde yoğun bakım kapasitesinin üç yoğun bakım uzmanı ile maksimum 30 kişi olduğunu açıklaması ardından benzer bir soruya “20 yataklı bir yer, geliştirme olanağı var. 40’a çıkar. Şimdilik ihtiyaç yok” ifadelerini kullandı.

Her yatağı yoğun bakım ünitesi ile dönüştürme imkanı olduğunu söyleyen Pilli, alt yapının geliştirildiğini savundu.

Ada TV’de “aniden 100 vaka çıksa olanaklar yeterli mi?” sorusuna ise Pilli, net bir şekilde “Yol haritamız vardır. Evet yeterlidir” yanıtını verdi.

Pilli, bu çalışmaları basına da tanıtacaklarını ifade etti.

Bakan Ali Pilli, “Çok yakında ‘pandemi hastanesi’ konusu da konuşulmayacak, bekleyin” diye de ekledi.

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