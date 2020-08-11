Angolemli: “Hayvancıdan Yapılan Kesinti Niye Geri Ödenmedi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, UBP-HP hükümetinin üreten kesimlere gereken özeni göstermediğini, özellikle hayvancıların ciddi sorunlarla boğuştuğunu belirterek, koronavirüs nedeniyle kamudan yapılan kesintiler geri ödenirken, hayvancıdan yapılan kesintinin niye geri verilmediğini sordu.

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli bugün Meclis’te yaptığı konuşmada, partizanca istihdamlar, üreticilerin sorunları başta olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toprak Ürünleri Kurumu’na 7 kişi istihdam edildiğiyle ilgili bilgi aldığını ifade eden Angolemli, geçmişte de buna benzer yasa ihlalleri olduğunu ve sonucunda yaşananları anlatarak, bu işin ucunun bırakılamayacağını kaydetti.

İrsen Küçük’ün Tarım Bakanlığı döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yasalaştığını, ancak bu işle uğraşanların o zamandan beri sigorta konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Angolemli, hayvancılıkla uğraşanların yaşadıkları mağduriyetlere örnekler verdi ve yapılabilecekleri sıraladı.

Angolemli, tonlarca zeytinyağının üreticilerin elinde kaldığını, bu konuda alınan önlemleri bilmek istediğini kaydederek, koronavirüs nedeniyle kamudan yapılan kesintiler geri ödenirken hayvancıdan yapılan kesintinin niye geri verilmediğini sordu.

Tarım kesimine hükümetin gereken özeni göstermediğini belirten Angolemli, ülkede rekabet gücü olan ürünlerden birinin enginar olduğunu ancak hâlâ sigorta kapsamına alınmamasının sebebini sordu.

Angolemli, istihdamlar konusunda ülke genelinde gerginlik yaşandığına işaret eden Angolemli, geçmişte de benzeri olaylar yaşandığını, meclis araştırması yapılarak suçluların tespit edildiğini, ancak o günkü meclis iradesinin dokunulmazlıkları kaldırmadığı için gereken cezaların çekilmediğini anımsattı. Bugün de benzeri olayların yaşandığını kaydeden Angolemli, bu olayın peşini bırakmayacaklarını ve tüm yapılanların araştırılması için gerekeni yapacaklarını kaydetti.

