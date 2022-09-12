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“Andreas Soudjis’in tutuklama süreci insan hakları açısından endişe verici”

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İnsan Hakları Platformu Derneği: “Andreas Soudjis’in soruşturma süreci ve tutukluluk koşulları insan hakları standartları açısından endişe verici”

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“Andreas Soudjis’in tutuklama süreci insan hakları açısından endişe verici”


 İnsan Hakları Platformu Derneği, “telsiz bulundurduğu” gerekçesiyle tutuklanan Andreas Soudjis’in soruşturma sürecinin ve tutukluluk koşullarının insan hakları standartları açısından “endişe verici” olduğunu belirterek, “Temel insan hakları olan masumiyet karinesi ve kişi özgürlüğü çerçevesinde sürecin yürütülmesi için gerekli adımların derhal atılmasını” talep etti.  

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Andreas Soudjis’in 1 Eylül tarihinde Beyarmudu sınır kapısından KKTC’ye geçiş yaparken, iki gün önce Karpaz bölgesinde kaldığı otel odasında “telsiz bulunduğu” gerekçesiyle tutuklandığı belirtilerek, “Tutuklanmasının ardından gelişen süreç, insan hakları standartları açısından endişe verici bir şekilde halen devam etmekte, hak ihlallerine zemin yaratan sistematik eksiklik ve bozuklukları bir kez daha görünür kılmaktadır” denildi.

Andreas Soudjis, konu olayın soruşturulmasını halen tutuklu olarak beklemekte olduğu kaydedilen açıklamada, “2 Eylül’de, mahkeme tarafından soruşturmanın ilerlemesi için beş gün verilmiş olmasına karşın, 7 Eylül’de Andreas Soudjis’in, tutukluluğunun sekiz gün daha uzatılmıştır, bu mümkün en yüksek süredir. Henüz yargılanmasına dahi başlanmamış kişilerin soruşturma esnasında uzun süreler kalmaları insan hakları standartları açısından endişe vericidir” ifadeleri kullanıldı.

Dernek ayrıca, “Andreas Soudjis’in avukatının olmadığı bir ortamda sorgulandığını, İskele Ceza Mahkemesinin tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçirilmesi için emir vermesine rağmen sağlık kontrolünden geçirilmediğini” de ileri sürdü.

Açıklamada, “İnsan Hakları Platformu olarak Andreas Soudjis’in soruşturma sürecinin ve tutukluluk koşullarının takipçisi olacağız. Temel insan hakları olan masumiyet karinesi ve kişi özgürlüğü çerçevesinde sürecin yürütülmesi için gerekli adımların derhal atılmasını talep ederiz” denildi.
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