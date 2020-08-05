banner411
banner69
"Atom bombası gibiydi"
20 0
Dünya hızla ısınıyor
Dünya hızla ısınıyor
30 0
 
ABD'de kasırga alarmı
ABD'de kasırga alarmı
23 0
Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16 0
Arda mavinin derinliklerinde selamlandı
Arda mavinin derinliklerinde selamlandı
148 0
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
206 0
Yıldızlarda finalistler belirlendi
Yıldızlarda finalistler belirlendi
294 0
banner460

Anayolda soygun!

banner476

Anayolda soygun!
Lefkoşa Ercan anayolunda 3 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişiyi araçla zorla kaçırarak üzerindeki 750 Euro  parayı  aldılar.
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, 3 Ağuıstos saat 01.30’da  İskele - Ercan anayolunun Yeniceköy kavşağında, C.A.H.(E-39), S.U. R.(E-35) ve A.A.’nın (E-27) aralarında alacak verecek meselesi bulunan Muhammad Akram’ın vücudunun çeşitli yerlerine vurup darp ettikten sonra rızası olmadan alıkoyup kullanımlarında bulunan araca zorla bindirdikten sonra, tasarrufunda bulunan 750 Euro parayı alarak soygun suçu işlediler.

Söz konusu 3 şahıs tutuklandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.