banner762
banner815
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
21 0
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
16 0
 
Cuma günü hayat duracak
Cuma günü hayat duracak
31 0
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
35 0
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
9 0
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
25 0
65 0
banner797
banner794

“Anayasa ‘zorunluluk’ ilkesi ile değişebilir”

banner476

“Anayasa ‘zorunluluk’ ilkesi ile değişebilir”

Mecliste konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin herkes tarafından bilindiğini söyledi, ancak bu maddenin ‘zorunluluk’ ilkesi ile değiştirebileceğini savundu.
“Ya çok geç ya da çok erken denilerek reformu erteleme şansımız yoktur” diyen Arıklı, 4 yıldan beridir yerel yönetim reformu yapılması gerektiğini söylediklerini dile getirdi.
Arıklı, “28 belediye ile seçim yapalım diye absürt bir kelime olamaz” şeklinde konuştu.
Yerel yönetim reformuna ilişkin ortada bir taslak olduğunu, çalışma içerisinde bazı maddelere dayanılarak, önüne geçmenin anlamı olmadığını iddia eden Arıklı, “Konsensüs ortamını birlikte oluşturalım” çağrısında bulundu.
Arıklı, “En az 20 belediye Aralık ayını göremez. Seçim yapsak da göremez” iddiasını ortaya koydu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.