“Anayasa ‘zorunluluk’ ilkesi ile değişebilir”



Mecliste konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin herkes tarafından bilindiğini söyledi, ancak bu maddenin ‘zorunluluk’ ilkesi ile değiştirebileceğini savundu.

“Ya çok geç ya da çok erken denilerek reformu erteleme şansımız yoktur” diyen Arıklı, 4 yıldan beridir yerel yönetim reformu yapılması gerektiğini söylediklerini dile getirdi.

Arıklı, “28 belediye ile seçim yapalım diye absürt bir kelime olamaz” şeklinde konuştu.

Yerel yönetim reformuna ilişkin ortada bir taslak olduğunu, çalışma içerisinde bazı maddelere dayanılarak, önüne geçmenin anlamı olmadığını iddia eden Arıklı, “Konsensüs ortamını birlikte oluşturalım” çağrısında bulundu.

Arıklı, “En az 20 belediye Aralık ayını göremez. Seçim yapsak da göremez” iddiasını ortaya koydu.

