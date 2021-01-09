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Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırı davranıldı

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Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Meclis’te yapılan başkanlık seçiminde Anayasa hükümleri ve Meclis İçtüzüğü kurallarına aykırı davranıldığını açıkladı

Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırı davranıldı

 
Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Meclis Başkanlığı seçiminin hukuki çerçevesini çizdi, 4 Ocak tarihinde Meclis’te yapılan başkanlık seçiminde Anayasa hükümleri ve Meclis İçtüzüğü kurallarına aykırı davranıldığını açıkladı.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Dizdarlı, Anayasa’nın ilgili maddesine göre Meclis Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçimini yasama yılının başlangıcından başlayarak en geç on gün içinde yapılmasını öngördüğünü ifade etti, bu sürenin üzerinden 3 ayı aşkın süre geçtiğine de dikkat çekti.
Dizdarlı, Yasama’dan sorumlu olan Cumhuriyet Meclisi’nin kendi yaptığı Meclis İçtüzüğü kuralları ile Anayasa hükümlerini uygulamamasının da kabul edilebilir olmadığını vurguladı.
 
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