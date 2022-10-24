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Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlere 18 belediyeyle gidilmesini uygun buldu

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Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlere 18 belediyeyle gidilmesini uygun buldu
 Anayasa Mahkemesi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’yla ilgili yürütmenin durdurulması talebini oy çokluğuyla reddetti. Buna göre, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere 18 belediyeyle gidilecek.
CTP'nin ara emri başvurusuyla ilgili kararını açıklayan Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasada sadece 4’üncü ve 6’ncı maddelerin, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girdiğini ve şu anda yürürlükte olduğunu, bu nedenle sadece bu maddelerin Anayasa’ya aykırılığını değerlendirdiklerini kaydetti.
5 Yüksek Mahkeme yargıcının 4'ü söz konusu maddelerde Anayasa’ya aykırılık tespit etmezken, 1 yargıç maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde görüş belirtti.
Karar, oy çokluğuyla alındı.
 
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