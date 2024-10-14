“Anayasa koyucu saçma olanı öngörmek zorunda değil”

CTP lideri Erhürman, Meclis Başkanlığı krizi konusunda Anayasa’daki ilgili maddeye dikkat çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı krizi konusunda Anayasa’daki ilgili maddeye dikkat çekti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman özetle şöyle dedi:

“Demokrasiyi temel ilke kabul eden bir Anayasa koyucunun iradesi, ne rakibinden daha az oy almış olan, ne de aldığı ret oyları kabul oylarından fazla olan birini Meclis Başkanı yapmak olabilir. Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili maddeden de böyle bir sonuç hiçbir biçimde çıkmaz.

Anayasa koyucu Meclis’i Meclis Başkanı’nı seçmek konusunda zorlamaya çalışabilir. Ama bu çaba demokrasi ilkesi çerçevesinde “varsın rakibinden daha az oy alsın ya da varsın retleri kabullerinden daha fazla olsun ama yine de bir kez aday gösterilmiş olan her durumda seçilsin” noktasına asla varmaz. Varırsa demokrasi ilkesine, yani Anayasa’nın 1. maddesine aykırı olur. Anayasa kendi içinde istisna getirmek isterse bunu açıkça getirir. Açıkça getirmediğine göre böyle bir istisna yoktur. Yorum yoluyla böyle bir istisna yaratmak mümkün değildir. Hele de Meclis’in bu konuda bugüne kadar defalarca ortaya koyduğu irade açıkken, böyle bir yorum imkansızdır.

Anayasa koyucu hiçbir düzenlemesini demokraside olması mümkün olmayanı ya da saçma olanı öngörerek yapmaz. Anayasa koyucu saçma olanı öngörmek zorunda değildir. 29 desteği olan bir hükumetin ne olursa olsun ya ilk dört turda salt çoğunluğu ya da en azından beşinci turda retlerden fazla kabulü alabileceğini bilir. Bunu yapamadığında o adayı hükumetin istemediğini, değiştireceğini bilecek kadar demokrasi ve hukuk da bilir.

Ha hükumet adayı değiştirerek de seçmeyi beceremezse, o zaman da Anayasa koyucu şunu bilir: “Bu, demokrasinin anladığı anlamda bir hükumet değildir”!