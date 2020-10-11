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Anayasa değişikliği 283 oy farkla reddedildi

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Anayasa değişikliği 283 oy farkla reddedildi

 Yüksek Mahkeme yargıç sayısını 8’den 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan halkoylamasında reddedildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, halkoylamasında geçerli oyların yüzde 50.13ünün “hayır”, yüzde 49.87’sinin ise “evet” çıktığını açıkladı.

Şefik, "hayır" ve "evet" oyları arasındaki farkın sadece 283 olduğunu söyledi.

1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası’nın değiştirilmesi için 2014’te yapılan halkoylamasından da hayır çıkmıştı.

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