Anavatan suyunun yeniden KKTC'ye akış tarihi belirlendi

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül’den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu’dan KKTC’ye yeniden su verileceğini açıkladı.
Anamur açıklarında yürütülen boru tamir çalışmalarını bugün Başbakan Tatar, Tarım Bakanı Oğuz ve TC Kıbıs İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptıkları ziyaretle yerinde incelediler.
Ziyarette konuşan Oktay, aldıkları son bilgiye göre tamiratın 25 Eylül2e kadar tamamlanarak suyun KKTC'ye yeniden akmaya başlayacağını belirtti.
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