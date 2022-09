“Anastasiadis’le görüşmenin anlamı yok”

Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geleceğini ancak Rum lider Anastasiadis ile planlanmış bir görüşmesinin olmadığını söyleyerek “Anastasiadis aday olmayacak. Bu nedenle de kendisiyle görüşmenin bir anlamı yok” dedi





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceğini ancak Rum lider Nikos Anastasiadis’le planlanmış bir görüşmesi bulunmadığını söyledi.

Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, NTV özel yayınında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz ve Yunanistan’ın Ege’deki ihlalleri konusundaki soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunun New York gerçekleştirilecek BM toplantısında ele alınacağını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceğini söyledi. Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis ile planlanmış bir görüşmesinin olmadığını kaydetti.

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Şubat ayında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını bu nedenle de kendisiyle görüşmenin bir anlamı olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs’ta iki halk olduğu görüntüsünü dünyaya vermek” dedi.

Tatar, şöyle konuştu:

“Rum Lider de BM Genel Sekteri le görüşecek, ben de görüşeceğim ama bu defa ayrı ayrı görüşülmesi beklenmektedir. Geçen yıl New York’ta üçlü bir görüşmemiz olmuştu ama Rum lider Anastasidis seçime girmiyor. Şubat ayında farklı bir kişi seçilecek, dolayısıyla üçlü bir görüşmenin herhalde bir anlamı yok. Zaten onların güven artırıcı önlemleri vardır bize sunulan, bizim bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Onlar hala daha federal temelde bir anlaşma zemininde ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ki Rum Cumhuriyeti’ne dönüştürmüştür otoritesinin Kuzey Kıbrıs’ı yayılmasını hedefleyen, bize göre tuzaklarla dolu bir takım öneriler dizisi. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değildir.”

New York’ta Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve görüşme heyetinin de olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’deki konuşmasını takip edeceklerini ve ikili görüşmelerde bulunacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar Güney Kıbrıs Rum kesiminin BM’den yetkili talebi konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, geçen yıl New York’taki görüşmemizde Jane Lute’un yerine atanacak kişinin mutlaka BM Genel Sekreteri’nin kendi şahsi temsilcisi olması gerektiğini aktardık şimdi Rumların bastırması ile atanacak kişinin özel temsilcisi olması ki; burada tuzak şudur; Özel temsilci olduğunda bu BM Genel Sekreteri’nin bağlı olduğu Güvenlik Konseyi üyelerine de muhatap olabilecek bir pozisyon yaratmaktadır. Biz kesinlikle dedik ki, atayacağınız yeni kişi mutlaka Genel Sekreter’in kendi temsilcisi olacak. Güvenlik Konseyi işin içine girdiğinde bizim bir takım sıkıntılarız doğar” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’de sondaj gerilimi konusunda ise Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile birlikte Akdeniz’deki enerji faaliyetlerini izlediklerini ifade ederek, “Onların kazdığı yerleri biz de kazabiliriz. Türkiye’nin çok haklı olduğu noktalar var. Rum’un hakkının olduğu yerde KKTC vatandaşının hakkı da var. Küçük bir adada hak iddia etmeleri kadar saçma bir şey yok. Tahrik var ama kimse çatışmadan yana değil. Dolayısıyla ile her şeyi sağduyu ile akıl yolu ile halletmekte fayda vardır. İnşallah dost ülkeler ve bazı söz sahibi büyük güçler bütün bunları değerlendiriyor.“ ifadelerini kullandı.