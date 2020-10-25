Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz “Turizm ve eğitim sektörlerinin sekteye uğraması KKTC'nin çaresiz olduğu anlamına gelmez. Yerli üretim Kıbrıs Türk halkının kurtarıcısı olacaktır. Anavatanımız TC’den gelen Anamur suyu ile topraklarımız yeşerecek ve üretim başlayacaktır.”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkede yaşanan sorunların büyük kısmının tüm ülkelerin ortak sorunu olduğunu, salgın nedeniyle daha da derinleşen ekonomik sorunların acilen çözüm beklediğini kaydetti.

Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, turizm ve eğitim konusunda KKTC’nin büyük yara aldığını, bu sıkıntıları çözecek tecrübe ve gücün UBP kadrolarında mevcut olduğunu kaydetti.

Oğuz açıklamasında, “Turizm ve eğitim sektörlerinin sekteye uğraması KKTC'nin çaresiz olduğu anlamına gelmez. Yerli üretim Kıbrıs Türk halkının kurtarıcısı olacaktır. Anavatanımız TC’den gelen Anamur suyu ile topraklarımız yeşerecek ve üretim başlayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

KKTC vatandaşlarına sadece temiz su kazandırmakla kalmayan, sulu tarım imkânı sayesinde önemli gelir artışı da sağlayacak “Asrın Projesi” ile ekonomik kalkınma hamlesinin kısa bir süre sonra hayata geçeceğini belirten Bakan Oğuz, hayvancı, çiftçi ve üreten her kesimin destekleneceğini, ihracat ve ithalat arasındaki derin uçurumunsa yerli üretimle kapatılacağını açıkladı.

Oğuz, “Kıbrıs Türk halkı çaresiz ve yalnız değildir. Muhtaç olduğumuz kudret içimizdedir. Köylümüzdedir, gençlerimizdedir, iş ve bilim insanlarımızla Türkiye Cumhuriyeti'nin gölgesindedir.” ifadelerini kullandı.