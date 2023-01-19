“Ana caddelerde dönüşüm başlayacak”

Harmancı, Lefkoşa’da üst yapı projesi olan yol, kaldırım ve çevre düzenlemesini içerecek şekilde ana caddelerde dönüşüm çalışmaları başlatılacağını söyledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, kendilerine verilen sorumlulukların gereklerini yerine getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yeni Belediyeler Yasası’na ilişkin katkılarını Cumhuriyet Meclisi’nin ilgili komite üyelerine sunduklarını belirten Harmancı, yeni Belediyeler Yasası’nın geçmesiyle, tüm tüzüklerin değişmesi gerektiğini, kendilerini çok yoğun bir çalışma süreci beklediğini söyledi. Harmancı, “Umarım bu geçiş dönemi sıkıntısız yapılabilir” dedi.

Mehmet Harmancı, vatandaşların Lefkoşa Türk Belediyesi’nden en büyük beklentileri olan üst ve alt yapı çalışmalarına da değinerek, Belediyeler Yasası’nın geçmesiyle, üst yapı projesi olan yol, kaldırım ve çevre düzenlemesini içerecek şekilde ana caddelerde dönüşüm çalışmaları başlatılacağını söyledi.

Yasanın geçmesiyle birlikte yaklaşık 6 ay içinde yol haritasını uygulamaya koymak için bir fırsat elde etmiş olacaklarını ifade eden Harmancı, ilk etapta insanların yoğunlukla kullandığı caddelerin yenileneceğini, bazı caddelerin altyapısının tamamlandığını, daha sonra da üst yapısını bitirmekle mükellef olduklarını kaydetti.

Bu çalışmalar için yaklaşık 350-400 milyon TL gibi bir yatırım ihtiyacı olduğuna işaret eden Harmancı, tüm bunların yeni yasadan elde edilecek güç ve finansmanla yapılması düşüncesinde olduklarını, topluma da bu yönde bir söz verdiklerini hatırlattı.

LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa’nın yaklaşık yüzde 65’inin kanalizasyona bağlı olduğunu, geriye kalan yerlerin de önümüzdeki 4 yıllık dönem içinde bağlanabilmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, önceliklerinin Hamitköy olduğunu kaydetti.

LTB Başkanı Harmancı, dünyada ve ülkede kuraklığın ciddi bir tehdit olduğunu, değişen mevsim koşulları, iklim değişikliği krizinin kıtlık ve gıda temel ürünlerinin üretimi noktasında ciddi sorun yaşattığını ifade ederek, bu konuda da çalışmalar yapma hedefinde olduklarını anlattı.

LTB’nin Haspolat Arıtma Tesisinden çıkan suyu daha geniş bir alanda, tarımsal arazi kazandıracak şekilde dağıtımına ilişkin önemli bir ihale hazırlıkları olduğunu ve ihaleye bu ay içinde çıkmayı planladıklarını belirten Mehmet Harmancı, “Yaklaşık 3 bin 500 dönümü tarım arazisine katacak yaklaşık değeri 1 milyon olan ihale sayesinde, suyun tarımsal anlamda değerlendirilmesi de sağlanacak. Bundan ek gelir de elde edeceğiz” dedi.

Seçimden önce çıktıkları ama seçim yasakları nedeni ile iptal edilmek zorunda kalınan Terminal İhalesi’ne de değinen Harmancı, terminal ihalesine de bu dönem içinde yeniden çıkma niyetinde olduklarını kaydetti.

Terminal ihalesinin ülkenin de en büyük ihalelerinden biri olmaya aday olduğunu anlatan Harmancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yeni bir terminal projesinden bahsetmiyoruz. Söz konusu olan terminal alanının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi projesidir. Lefkoşa’ya yeni bir merkez kazandırmaktan bahsediyoruz. Lefkoşa İmar Planı’nda olduğu şekliyle, surlar içi ve merkezi iş alanları, strateji planında öngörüldüğü şekilde buranın fonksiyonlara kavuşturularak terminalin bir merkez istasyonu haline getirilmesidir. Buna paralel olarak bizim kültür sanat sarayımızın bitirilmesi, bir meydan yaratılması, çok katlı bir otoparkla bunun bezenmesi. Elbette özel sektörün kullanabileceği, otel, alışveriş merkezi gibi, eğitim kurumu gibi bazı alanların da bu proje kapsamında ortaklaştırılması gibi düşünülüyor.”

Terminal projesi için, terminalin mevcut yerinin düşünüldüğünü ifade eden Harmancı, terminalin konaklama kısmıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, orada merkezi bir istasyon hayalleri olduğunu, konaklamanın oradan kalkmasıyla ilgili bir hayalleri de bulunduğunu, ancak bunun için ayrı bir yere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Harmancı, 6 ay içinde bu ihaleye çıkma hedefinde olduklarını dile getirdi.

