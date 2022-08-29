Amiral Gemisi’nin kaptanı kim olacak?

18 belediyeli ilk seçim olacak olan 27 Kasım yerel seçimleri için siyaset kazanı kaynamaya başladı. LTB Başkanı Harmancı sessizliğini korurken, CTP, kendi adayı ile LTB’ye talip oldu ve UBP ise adayını belirlemeye çalışıyor





Yerel seçimlere 3 ay kala, Amiral Gemisi olarak adlandırılan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne talip olan partiler en güçlü adayı belirlemek için kolları sıvadı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı sessizliğini korurken, CTP bu kez kendi adayı ile LTB’ye talip oldu ve UBP ise adayını belirlemek için Harmancı ve CTP’nin hamlelerini bekliyor.

İLK HAMLE CTP’DEN GELDİ

Belediyelerin Birleştirilmesi ve belediye sayılarının azaltılması tartışmalarının gölgesinde, 27 Kasım’da gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlere ilişkin süreç de yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Siyasi partiler bölge bölge aday belirleme çalışmalarını hızlandırırken, özellikle Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi ise önem sırasında yerini en üst sırada tutuyor. Amiral gemisi olarak adlandırılan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne talip olan partiler en güçlü adayı belirlemek için kolları sıvadı. Şu ana kadar resmi olarak Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı’na adaylığını açıklayan ilk isim CTP Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli oldu.

CTP AMİRAL GEMİSİNE TALİP

Cumhuriyetçi Türk Partisi 2018 yerel seçimlerinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı için aday çıkarmayarak, ikinci dönem için aday olan mevcut LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı destekleme kararı almıştı. 23 Ocak erken genel seçimlerinden iyi bir sonuçla çıkarak Cumhuriyet Meclisi’ndeki sandalye sayısını artıran CTP, bu çıkışını yerel seçimlerde de sürdürmek için Amiral Gemisi’ne talip oldu. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanlığı da yapmış olan ve genel seçimlerde iyi bir oy oranı ile CTP Lefkoşa Milletvekili seçilen Sıla Usar İncirli, parti içerisinde gerçekleştirilen ön seçimde CTP’nin LTB Başkan adayı olarak belirlendi.

HARMANCI ‘ADAY GİBİ’

2014 ve 2018 yerel seçimlerinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı’na seçilen mevcut LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın üçüncü dönem için bu makama yeniden talip olup olmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz günlerde GIYNIK Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, başkenti erkenden seçim havasına sokmak istemediğini, kendisinin sorumlu davranmak zorunda olduğunu vurgulayan Harmancı’nın kararını açıklaması bekleniyor. Siyasi kulislerde Harmancı’nın adaylığına kesin gözle bakılıyor ve Harmancı’nın yakın çevresine kararını açıkladığı iddia ediliyor. 2018 seçimlerinde CTP’nin de desteğini alan Harmancı’nın bu kez en önemli dezavantajı ise CTP’nin de Amiral Gemisi’ne talip olarak güçlü bir adayla seçime katılma kararı alması ve genel seçimlerde baraj altı kalan Toplumcu Demokrasi Partisi’nin halen toparlanamamış olması olarak dikkat çekiyor.

UBP BU KEZ İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi’ni kazanmak için 2014 ve 2018 seçimlerinde güçlü adaylarla yarışan fakat her iki seçimde de Ulusal Birlik Partisi bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Amiral Gemisi’ni almayı çok isteyen UBP aday belirleme sürecinde ince eleyip sık dokuyor. Mehmet Harmancı ve Sıla Usar İncirli gibi iki güçlü adayın karşısına en az onlar kadar güçlü bir rakip çıkarmak isteyen UBP’de; LTB Asbaşkanı Akın Aktunç ve Gülşah Sanver Manavoğlu’nun da aralarında olduğu 2-3 isim gündeme geldi. Geçmiş yıllarda UBP yönetimindeki LTB’de yaşanan olumsuzlukların kötü şöhretini taşıyan Ulusal Birlik Partisi, bu kez işini şansa bırakmak istemediği için ince eleyip sık dokuyor.

DP VE YDP ORTAK ADAYLA SEÇİME KATILABİLİR

Öte yandan Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin ise yerel seçimlerde ortak adayla katılması gündeme gelirken, adaylar arasında Okyay Sadıkoğlu ile YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay’ın isimleri öne çıkıyor.

