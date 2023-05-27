Amfi Tiyatro’da duygu dolu gece

Mağusa’dan sonra Girne’de sahne alan Antakya Medeniyetler Korosu, şarkılarını Şampiyon Melekler için söyledi

Başbakanlık himayelerinde, Antik Mağusa Vakfı ve Akademi Sanat Derneği işbirliğinde ülkeye gelen Antakya Medeniyetler Korosu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına ilk konserini önceki akşam Mağusa’da Salamis Antik Tiyatro’da vermişti.Yaklaşık bir saat sahne alan Antakya Medeniyetler Korosu, tüm şarkılarını Şampiyon Melekler Takımı ve depremde hayatını kaybedenler için seslendirdi.“Antakya Medeniyetler Korosu Şampiyon Melekler İçin Söylüyor - Şimdi Destek Zamanı” konseri, geçtiğimiz Çarşamba akşamı Mağusa’da gerçekleştirilmesinin ardından önceki akşam da Girne’de yapıldı.6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri anma ve yaşatma amacı ile gerçekleştirilen konser, duygu dolu anlara sahne oldu.Şef Yılmaz Özfırat’ın yönetiminde sahne alan Antakya Medeniyetler Korosu, seslendirdikleri birbirinden güzel parçaları ile yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı. Mağusa ve Girne’de iki gün süre ile gerçekleşen konserin tüm geliri ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.ANLAMLI MESAJLARAntakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat girişte ve şarkı aralarında yaptığı konuşmalarla kimi zaman misafirleri güldürdü, kimi zaman ise duygulandırdı. Müziğin en kötü günde dahi iyileştirici gücüne olan inancını sıklıkla dile getiren Özfırat, 6 Şubat sonrasında çıktıkları her konserde, cinayete kurban giden Şampiyon Meleklerin adını yaşattıklarını ve yaşatacaklarını dile getirdi. Cinayetin sorumlularının en ağır cezayı almaları adına bunu kendilerine görev edindiklerini vurgulayan Özfırat, davanın unutturulmayacağının altını çizdi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konseri izledi.Tatar konserde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenleri unutmanın mümkün olmadığını, duyulan derin acıyı yüreğe gömerek yola devem etmek zorunda olunduğunu söyledi.