Amerikan savaş uçakları KKTC üzerinden uçmuş!

Girit üssünde konuşlu Amerikan F-22 savaş uçaklarının, tatbikata katılmak maksadıyla, KKTC üzerinden Karpaz’ın kuzeyine kadarki bölümde uçtuğu kaydedildi





ABD'nin Doğu Akdeniz'de ve özellikle Mağusa Körfezi'nde başlattığı tatbikat kapsamında “F-22” savaş uçakları Kıbrıs semalarında Gazimağusa ve Karpaz üzerinde uçtu.

Girit-Suda üssünde konuşlu Amerikan F-22 savaş uçaklarının salı gecesi KKTC üzerinden uçtuğu, Amerikalıların hiçbir bildirimde bulunmadan yaptığı bu uçuşla Türkiye’ye “güçlü bir mesaj verdiği” öne sürüldü.

Güney’de yayımlanan Alithia Gazetesi, SKY isimli Yunan yayınına dayandırdığı haberi “Amerikan F-22’ler İşgal Bölgeleri Üzerinden Uçtu… Türkler Bu Uçuşlardan Habersiz” başlığıyla aktardı.

Haberde, Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) ile tatbikata katılmak maksadıyla, Washington’un talebi üzerine Rum yönetiminin yayımladığı NOTAM temelinde Suda’dan havalanan F-22’lerin KKTC üzerinden ve Karpaz’ın kuzeyine kadarki bölümde uçtuğu kaydedildi. Söz konusu bölgenin sözde “Kıbrıs FIR bölgesi olduğu ancak Türkiye tarafından tanınmadığı” da öne sürüldü.

Güneydeki medya, Türkiye’nin söz konusu tatbikatla ilgili “başarısız” bir NOTAM girişiminde bulunduğunu yazdı.

Öte yandan, olayla ilgili çıkan bazı haberlerde, savaş uçaklarının ada üzerindeki uçuşlarını, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına da bildirilmediği iddia edildi.

Konuyla ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi yayın organı RİK, uçuşların devletle istişare içinde yapıldığını, bu bilginin hükümet sözcüsü tarafından açıklandığını yazdı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan tatbikatın, 5 Kasım’da sona ermesi bekleniyor.



