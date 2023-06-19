Amcaoğlu’ndan vefa örneği

Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli çemberi içerisinde bulunan anıt ve üzerinde yer alan tarihi yazıları yeniletti

Ülke trafiğinin en yoğun olarak kullanıldığı noktalardan biri olan Gönyeli çemberi içerisinde bulunan anıt ve etrafı, Gönyeli – Alayköy Belediyesi tarafından yenilendi.Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun talimatı sonrasında Gönyeli çemberi içerisinde yapılan restorasyon neticesinde yıllardır bakım görmeyen anıt temizlendi, üzerindeki yazılar yenilendi.Amcaoğlu’nun, vefa örneği göstererek çemberde yer alan Kıbrıs tarihi ile ilgili yazıların ve Ulu Önder Atatük’ün sözlerinin yer aldığı sütunları yeniletmesi,başta vatansever kişiler olmak üzere bu yolu kullanan sürücüler tarafından takdir edildi.Vatandaşlar özellikle tarihi yazıların dökülen sütunların yenilenmesini, Amcaoğlu’nun değerlerimize karşı gösterdiği bir vefa örneği olarak nitelendirdi.