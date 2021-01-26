Amcaoğlu yarından itibaren online eğitime geçileceğini açıkladı

BRT ekranlarına telefonla bağlanan Amcaoğlu eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu

Uzaktan eğitime hazırız

Yarından itibaren tüm okullar online eğitime geçileceğini açıklayan Olgun Amcaoğlu uzaktan eğitime hazır olduklarının altını çizdi.

İlkokullarda bugün derslere yüzde 53’lük bir katılım olduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Öğrencilerin yarısı okula gidince, 'yüz yüze eğitimi başardım' diyemezsin” ifadelerini kullanarak, yarından itibaren tüm okulların yüz yüze eğitime son verip, online eğitime geçeceğini yineledi.



Kolej Sınavları yapılmayacak

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu kolej sınavının 20 Şubatta yapılmayacağını açıkladı.

Amcaoğlu: “Yüz yüze eğitime geçilecekti ancak yaşananlardan dolayı ertelemek zorunda kalacağız. Akademik takvim üzerinde çalışma yapılacak.” dedi