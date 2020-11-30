Amcaoğlu'na Vertigo teşhisi

Maliye Bakanı Olgun amcaoğlu, dün Mide bulantısı, şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle başvurduğu Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiler ve testler sonucunda Vertigo teşhisi konması sonrasında taburcu edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Amcaoğlu, aayıp soran herkese teşekkür ederek kendisini iyi hissetiğini ancak birkaç gün dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Amcaoğlu: Arayıp soran herkese ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim

Mide bulantısı, şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle dün Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, arayıp soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür etti.

Bakan Amcaoğlu, hastanede her türlü tetkikin yapıldığını ve Vertigo teşhisi konduğunu, bir kaç gün dinlenmesi gerekeceğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, “Önemli bir şey yok, tüm arayıp soranlara ve en başta da yakın ilgisini esirgemeyen sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.