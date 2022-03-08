Amcaoğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Gönyeli’ye uzun yıllar hizmet etmiş, eski muhtar Selçuk Amcaoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Babasını toprağa veren UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı

Gönyeli’ye uzun yıllar hizmet etmiş eski muhtar, Selçuk Amcaoğlu, Gönyeli Spor Kulübü'nün önünde düzenlenen askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı.Altı çocuk ve 13 torun sahibi olan Selçuk Amcaoğlu, maliye ve eğitim eski bakanlarından UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nun babası, yine eski bakanlardan Ali Çetin Amcaoğlu’nun ve 1974 şehitlerimizden Hüseyin Amcaoğlu’nun ağabeyiydi.Selçuk Amcaoğlu’nun cenazesi dün önce Gönyeli Spor Kulübü'nün önüne getirildi ardından Gönyeli Kabristanlığı’nda kılınan öğle namazı sonrası toprağa verildi.Eski mücahit ve mukavemetçilerden Selçuk Amcaoğlu için askeri tören düzenlenirken, cenazeye aile yakınları yanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile çok sayıda siyasi ve bürokrat da katıldı.Babasını toprağa veren Amcaoğlu, cenazede zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı.