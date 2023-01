Amcaoğlu: "Giderleri kısıp, gelirleri artırarak söz verdiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu: “Alayköy’le birleştirilen Gönyeli Belediyesi’nin büyük bir alana hizmet edecek. Sorumluluğumuz çok büyük, giderleri kısma, gelirleri arttırma yönünde önemli adımlar atarak, halka söz verdiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz”

projeleri yerine getireceklerini söyledi.Hedeflerinin iki dönemde projelerini hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Hüseyin Amcaoğlu, projelerle ilgili sadece belediyelerin öz kaynak gelirleriyle hareket etmeyeceklerini, dış kaynakları sonuna kadar zorlayacaklarını kaydetti.Önlerinde Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin uyumlaştırma süreci olduğunu belirten Amcaoğlu, “Her reform sıkıntılı, sancılı geçer sistem yerine oturana kadar bir geçiş sürecine ihtiyaç olacak” dedi.25 Aralık’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan seçilen Hüseyin Amcaoğlu Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtlayarak, yeni dönemde gerçekleştirmeyi hedefledikleri projelerini anlattı.Hüseyin Amcaoğlu yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini, sıklaştırılmış bir programla, 20 günde meclis üyesi kadrolarıyla birlikte her tarafa ulaşmaya çalıştıklarını ve projelerini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, halkın kendilerini takdir ettiğini ve görevi kendilerine verdiğini kaydetti.Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu, hem birleşme süreci, hem de yeni bütçe hazıkları sebebiyle sorumluluklarının çok büyük olduğunu ifade eden Amcaoğlu, bu bilinçle çalışmalarına başladıklarını söyledi.Önlerinde Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin uyumlaştırma süreci olduğunu belirten Amcaoğlu, “Her reform sıkıntılı, sancılı geçer sistem yerine oturana kadar bir geçiş sürecine ihtiyaç olacak” dedi.1 Ocak itibarıyla yeni sürecin başladığına işaret eden Amcaoğlu, uyumlaştırma süreci konusunda İçişleri Bakanlığı’nda bir toplantı yapılarak, özellikle mali konular ve geçiş sürecinde atılacak adımlarla ilgili eksiklik, aksaklıkların değerlendirileceğini kaydetti.Bu konuda kendi üzerlerine düşeni yerine getirmeye başladıklarını ifade eden Amcaoğlu, ilk belediye meclis toplantısını yaparak, asbaşkan ve yardımcısı ile imza yetkisi olan kişilerin belirlendiğini anlattı.-Tüzükler konusunda çalışmalar başladı…Belediyelerin tüzüklerinin de ele alınması gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, tüzükler konusunda gerekli yazışmaların yapıldığını, belediye hukukçusunun da tüzük çalışmalarına başladığını anlatan Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy ve Gönyeli’nin tüzüklerinin farklı olduğunu dolayısıyla bunlar için ek çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçmek üzere olduğunu, yeni tüzüklerin hazırlanıp geçmesi durumunda, Belediyeler Yasa’sı geçtikten sonra yeniden tüzük hazırlamak gerekeceğini kaydetti.İçişleri Bakanlığı’ndaki toplantıda bu konun da ele alınacağını, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası eğer kısa sürede geçecekse, tüm tüzüklerin bir defada hazırlanmasının daha uygun olacağını belirten Hüseyin Amcaoğlu, yasa geçtikten sonra zaten tüm belediyelerin tüzüklerinin yenilemesi gerektiğini, dolayısıyla yasa bu ay içinde Cumhuriyet Meclisi’nden geçecekse iki işi tek seferde yapmanın daha uygun olacağını söyledi.Yapılacak diğer işlerin yanı sıra, belediyede mevcut durumun fotoğrafını çıkarmak için yürüttükleri birtakım çalışmalar olduğunu da anlatan Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mahkemelik bir konusu olduğunu, bununa ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini kaydetti.Sorunu diyalog yoluyla çözmek için gerekli girişimleri yapacaklarını anlatan Amcaoğlu, bunun yanında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan 14 milyon TL’lik borç iddiasıyla ilgili de mahkeme sürecinin devam ettiğini hatırlattı.-Giderleri kısma, gelirleri arttırma yönünde atılacak adımlar olacakHüseyin Amcaoğlu, ödeme bekleyen faturalar, piyasaya ödenmesi gereken birtakım paralar olduğunu, bunların tespit edilmeye çalışıldığını anlatarak, şöyle devam etti:“Göreve geldiğimizde karşılaştığımız tablonun düzeltilmesi yönünde yoğun bir çalışma içinde olacağız, giderleri kısma, gelirleri arttırma yönünde atılacak adımlar olacak ki bu süreci en kısa sürede aşalım ve halka söz verdiğimiz projeler için düğmeye basalım.”-Hedef iki dönemde projeleri hayata geçirmekProjeleri hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Hüseyin Amcaoğlu, kitapçıklarında da yer alan birçok projeleri olduğunu, hedeflerinin bunları iki dönemde hayata geçirmek olduğunu vurguladı. Projelerle ilgili sadece belediyelerin öz kaynak ve gelirleriyle hareket etmeyeceklerini, dış kaynakları sonuna kadar zorlayacaklarını ifade eden Amcaoğlu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin projelerle ilgili sağladığı imkanlardan en üst düzeyde yararlanmak düşüncesinde olduklarını, bunlarla ilgili girişimlerini şimdiden başlattıklarını, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin sağlayacağı finansman anlamında şartları sonuna kadar zorlayacaklarını anlattı.Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti’nde kardeş belediyeler uygulamasından faydalanarak birtakım projelerin hayata geçmesi veya yürütülmesinde de katkı alabileceklerini düşündüğünü ifade eden Amcaoğlu, “Avrupa Birliği, AB mali yardım programına başvurarak, buradaki fonlardan da yararlanmak düşüncesindeyiz. Avrupa Birliği’nin duyarlı olduğu ve çok önem verdiği çevre ve belki kanalizasyon konusundaki projeler konusunda yardım alabiliriz” dedi.-Merkezi hükümetle yürütülecek projelerBunun yanında merkezi hükümetle yürütülecek projelere de değinen Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, özellikle trafik ve ulaşımı rahatlatacak projelerini anlattı.Kuzey çevre yolunun Girne-Güzelyurt bağlantısının sağlanmadığını, Yakın Doğu bulvarından Alayköy çemberine bağlantının sağlanabilmesi için gerekirse oradaki kamulaştırma sıkıntılarını çözebilmek adına vatandaş ve devlet arasında arabulucu rol oynayabileceklerini söyleyen Amcaoğlu, bunun yanında Alayköy’de de ciddi trafik sıkıntıları yaşanmaya başladığına dikkat çekti.Amcaoğlu, Alayköy’e Güzelyurt yolu üzerinden tek noktadan giriş olduğunu, bunun da trafik yoğunluğuna sebep olduğuna işaret ederek, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde binlerce çalışan olduğunu, artık Alayköy’ün nüfusunun da gün geçtikçe arttığını kaydetti.Amcaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:“Alayköy’de özellikle sabah ve iş çıkış saatlerinde yoğun bir trafik oluyor. Karayolları Dairesi’nin Ağıllar bölgesi üzerinden Yenikent ve Lefkoşa merkeze bağlantıyı sağlayacak alternatif bir yol projesi var. Onun hayata geçirilmesi için çalışacağız. Söz konusu projede kamulaştırma ve askeri bölgeyle ilgili birtakım sıkıntılar var, onlarla ilgili de biz üzerimize düşeni yerine getireceğiz.”Alayköy için meslek lisesi veya mesleki gelişim okulu projeleri bulunduğuna da değinen Hüseyin Amcaoğlu, gençlerin Alayköy Sanayi Bölgesi’nde hem pratik, hem de teorik dersleri yapabilmelerine olanak sağlamak ve ara eleman yetiştirebilmek konusuna katkı koyabilmek adına böyle bir projenin hazırlandığını belirtti.Amcaoğlu, bunun aslında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek bir proje olduğunu, okulun Metehan veya Alayköy Sanayi Bölgesi’nin içerisine inşa edileceğini, Mili Eğitim Bakanlığı’ndan okulun yapımı için gerekli finansmanın hazır olduğu yönünde bilgi aldıklarını anlattı.-Hayvan barınağıKomşu belediyelerle ortak projeler hayata geçirilmesi yönünde düşünceleri bulunduğunu belirten Amcaoğlu, özellikle hayvan barınağı ile ilgili çalışma yapılmasını, çünkü hayvan barınağının mevcut şekliyle idamesinin sürdürülebilir olmadığını, ekonomik akla bakıldığında bunun işbirliğini gerektirdiğini kaydetti.Amcaoğlu, “LTB, bunun yanında belki Değirmenlik-Akıncılar Belediyesini de işin içine katarak en azından Lefkoşa İlçesi’nde ortak bir barınak inşa ederek, daha çağdaş şartlarda can dostlarımızı barındırma imkanı yaratabiliriz diye düşünüyorum” dedi.Bunun dışında seçim döneminde de dile getirdikleri Gönyeli Göleti Doğa Parkı projeleri bulunduğunu, bu konuda özellikle çevre konusunda uzman kişilerle birlikte çalıştıklarını anlatan Hüseyin Amcaoğlu, orada kuş gözlem evlerinin de içerisinde olduğu bir proje düşündüklerini, özellikle bu konuda ciddi bir özel ilgi olduğunu, Güney Kıbrıs’tan bir çok kişinin, sulak alanlarda kuş gözlemi için KKTC’ye geldiğini anlattı.Gönyeli’de açık pazarın sıkıntılı, derme çatma olduğuna değinen Amcaoğlu, modern bir açık pazar ve etkinlik alanı olabilecek şekilde kullanılabilecek alanın tasarlandığı bir projeleri bulunduğunu söyledi.Amcaoğlu, Alayköy Tabiat Parkı ve Piknik Alanı projelerini de anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:“Alayköy’de eskiden çöp dökülen bir alan vardı. Orada bir halı saha inşa edildi, o bölgeyi paten pistleriyle basketbol, Street-ball, piknik alanları ve yürüyüş parkurlarıyla doğal tabiat parkı, bir kompleks şeklinde dönüştürme düşüncemiz var.Yine Alayköy halkıyla buluştuğumuzda en büyük istek düğün salonuydu. Bunu hem düğün salonu, hem de etkinlik alanı olarak bir proje hazırladı, en kısa zamanda hayata geçirilmesi için çalışacağız.”Tüm bunların yanı sıra Gönyeli Spor Kompleksi diye bir projeleri de bulunduğunu da anlatan Amcaoğlu, bunun özellikle sentetik futbol sahasını içeren, tenis kortlarıyla, basketbol sahaları, yürüyüş parkuruyla düşünülmüş bir proje olduğunu aktardı.Amcaoğlu, Yenikent, Çocuk ve Bilim Merkezi diye bir başka projeleri olduğuna değindi.-En önemli sorunlardan biri kanalizasyonAmcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin en önemli sorunlardan birinin kanalizasyon olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:“Ana taşıyıcı hatlarda Gönyeli ve Yenikent’te eksiklikler var, bunların tamamlanması gerek. Tabi bunlar büyük maliyet gerektiren işler. Alayköy Sanayi bölgesi yeni gelişen ama gerçekten ciddi çevre sorunları olan bir yer. Hem çevre kirliliği, hem kanalizasyonun bulunmaması nedeniyle sürekli yeşil alanlara ve boş arazilere deşarj edilen atık sular var. Dolayısıyla bunlar için ivedilikle adım atılması gerekiyor.Özellikle Alayköy Sanayi’nin kanalizasyon sisteminin gözden geçirilerek, Gönyeli ana kanalizasyon sistemine bağlantısının sağlanması veya arıtma tesisi inşa edilmesi anlamında. Alayköy’ün zaten kanalizasyon konusunda hiçbir altyapısı yok, onun projelendirilip etap etap hayata geçirilmesi gerek.”-Yılmazköy’de ciddi aydınlatma sorunuBununla beraber Yılmazköy’de çok ciddi aydınlatma sorunu, asfalt sıkıntıları bulunduğunu ifade eden Amcaoğlu, orada yeşil alan düzenlemeleriyle ilgili eksiklikler bulunduğunu, bunların bir an önce ele alınacağını belirtti.Kanlıköy’e bakıldığında da orada çocuk parkıyla ilgili ciddi bir eksiklik olduğunu belirten Amcaoğlu, bir an önce onun yerinin belirlenerek, çocuk parkının inşa edilmesi düşünceleri olduğunu, daha ileride imkanlar el verirse de Kanlıköy Göleti ile ilgili de düşünceleri olacağını kaydetti.Seçim döneminde Gönyeli-Alayköy’ü kültürün, sanatın sporun başkenti yapacakları söylemleri olduğunu, bunun altını dolduracak faaliyetlere önem vereceklerini vurgulayan Hüseyin Amcaoğlu, özellikle Gönyeli’de halk danslarının oluşturulması, belediye tiyatrosunun kurulması, fotoğrafçılık, müzik resim heykel gibi diğer sanatlara hem etkinlik galeri alanları sağlanması faaliyetlerin desteklenmesi adına önemli çalışmalar yapacaklarını anlattı.Alayköy’de iki tane kültür sanat derneği olduğunu, onların da motive edilerek faaliyetlerinin desteklenmesi yönünde girişimleri olduğunu, yine Alayköy’de atıl durumda bulunan futbol sahası olduğunu, yüzlerce gencin o sahanın bir an önce köy halkına kazandırılması beklentisinde olduğuna işaret eden Amcaoğlu, Alayköy Futbol Sahası’nın yeniden inşa edilmesi yönünde çalışmaları olduğunu, Spor Dairesi’yle önümüzdeki hafta bu konuda bir araya gelerek çalışmalara başlayacaklarını söyledi.Amcaoğlu, Geçmiş yönetim döneminde Yusuf Yönler Kapalı Tenis Kortu projesi olduğunu, bu önümüzdeki iki dönemde tamamlanamamış projeyi de hayata geçirmeyi planladıklarına dikkat çekti.-Yeni dönemde mümkün olduğunca personel alımına gidilmeyecekPersonel konusundaki soruları da yanıtlayan Hüseyin Amcaoğlu, yeni dönemde mümkün olduğunca personel alımına gidilmeyeceğini, çünkü mali açıdan da sıkıntılı bir 3-4 ayın kendilerini beklediğini söyledi.“Belediyenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreci aşmak için giderlere dikkat etmek lazım, gelirleri arttırıcı tedbirleri bir an önce hayata geçirmek gerek” diyen Hüseyin Amcaoğlu, belediyelerin birleştirilmesiyle çok daha büyük bir alana hizmet verilmeye başlandığını, dolayısıyla birimlerin ayrıştırılarak, kimlerin hangi birimlerden sorumlu olacağının düzenlenmesi gerektiğini söyledi.Direk kendisine bağlı çalışacak birimlerin dışındaki birimlerin ayrılarak, daha profesyonel bir yapı oluşturulması gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, Alayköy’deki belediye personeline mümkün olduğunca dokunmadan, merkezle entegrasyonun sağlanmaya çalışıldığına dikkat çekti.Amcaoğlu, Alayköy’de aynı personel devam edecek şekilde düzenlenmeye gidilmeye çalışıldığını, orada zaten bir şube amiri olduğunu, mevcut yapıyı korumaya çalıştıklarını ve işlerin merkezle koordineli şekilde yürütüleceğini belirtti.-Daha profesyonel bir yapı oluşturulması gerekDaha profesyonel bir yapı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, belki teknolojiden daha fazla yararlanılarak, özellikle iş yeri izinlendirme, yaşlılara hizmet birimi gibi birçok alanda otomasyona geçmek, çağın gereklerine uyum sağlamak gerektiğini kaydetti.Yapılacak çalışmaların ciddiyetle Alayköy Sanayi Bölgesi de dikkate alınarak yapılması gerektiğine işaret eden Amcaoğlu, özellikle kayıt dışılığın önlenebilmesi adına itinayla çalışılmasının zorunluluğuna dikkat çekti.Artık imarla ilgili yetkilerin de Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde olacağını ifade eden Hüseyin Amcaoğlu, daha önce Alayköy’de izinlerin Lefkoşa Kaymakamlığı’nın tarafından verildiğini, ancak şimdi izinlerin belediye tarafından verileceğini kaydetti.Amcaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:“Konu hakkındaki girişimleri hızlıca başlattık. İmar bölümüyle çalışmalarımızı yaptık, Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan artık bir tutanak karşılığında tüm dosyalar kayıt altına alınacak ve Alayköy-Yılmazköy-Türkeli bölgesindeki inşaat izinleri artık bizim tarafımızdan verilecek. Bu hizmeti verebilmek adına gerek insan gücü, gerek teçhizat donanım anlamındaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımıza başladık.”-Suyun ücretlendirilmesi…Suyun ücretlendirilmesi konusundaki soruları da yanıtlayan Hüseyin Amcaoğlu, suyla ilgili önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre hareket edileceğini ifade etti.Hüseyin Amcaoğlu, Türkiye’den gelen suyun belediyelere maliyetinin 2.5 TL civarında olduğunu, su ücretlerinin yükseltilmesinin zaten gündemde olduğunu ve yılbaşında bunun hayata geçmesinin beklendiğini anımsatarak, rakamlar ne olacağı konusunda şu anda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını, ancak 2.5 TL’nin çok üzerinde bir rakam olacağını düşündüğünü dile getirdi.Suyun belediyelere maliyetinin altında satılmasının zaten mümkün olmadığına dikkat çeken Amcaoğlu, maliyetin 2.5 TL olduğu düşünülürse ve bu rakam üzerinden konuşacak olursak, en azından bir geçiş süreci olması ve Alayköy’de yaşayanları sıkıntıya sokmadan bunun yapılabilmesi için bir düzenleme gidilmesini talep ettiğini söyledi.Amcaoğlu, “Yasada yapılacak bir düzenlemeyle en azından birleşen belediyelerde bir avantaj ya da farklı düzenleme olanağı tanıyacak bir geçici maddenin eklenmesini talep ettim ki şimdi Alayköy’e Gönyeli’deki fiyatı uygulamayalım” dedi.-LTB ile kanalizasyon sıkıntısı…Lefkoşa Türk Belediyesi ile olan kanalizasyon sıkıntısına da değinen Hüseyin Amcaoğlu, bu konuda geçmişte bir türlü bir diyalog ortamının sağlanamadığını ve konun yargıya intikal ettiğini anımsattı.Bu konuda belediyeyi çok ciddi bir sorunun beklediğini belirten Amcaoğlu, bu konuda görüşleri olduğunu, bir uzlaşı noktasında buluşulmasını temenni ettiklerini söyledi.Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’yle diyalog yönünde girişimleri olacağını sözlerine ekledi.