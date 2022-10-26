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Amcaoğlu, bu yılın ekonomik olarak zor geçeceğine işaret etti

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CTP Milletvekili Devrim Barçın’a cevap veren Bakan Amcaoğlu, CTP’yi, bugünkü sorunların ana sorumlusu olarak niteledi ve “Artık biraz karnenize bakın, peygamber gibi buralara çıkıp konuşmayın” dedi

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Amcaoğlu, bu yılın ekonomik olarak zor geçeceğine işaret etti

 
“Sorunların ana sorumlusu CTP”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili Devrim Barçın’a cevap amacıyla konuşma yaptı.
Amcaoğlu, yıllarca kamu görevinde çalıştığından CTP’nin de 2009’a kadar üstlendiği uzun hükümet görevlerinde bütçeyi nasıl yönettiğini, verdiği bütçe açıklarından iyi bildiğini söyledi. Amcaoğlu, vergi dilimleri düzenlemesine bile karşı çıkan CTP’yi, bugünkü sorunların ana sorumlusu olarak niteledi. Amcaoğlu, “Artık biraz karnenize bakın, peygamber gibi buralara çıkıp konuşmayın.. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil” dedi.
Eleştirileri iyi bir şekilde dinlediklerini ve değer verdiklerini kaydeden Amcaoğlu, ekonomiyi ve hayat pahalılığını düzeltmek, alım gücünü korumak için çalıştıklarını ancak hayat pahalılığının dünyada da yaşandığını vurguladı.
Amcaoğlu, bu yılın ekonomik olarak zor geçeceğine de işaret ederek, hükümet olarak halkın alım gücünü korumak için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.
 
 
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