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Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”

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Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
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Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, Güney Kıbrıs’ta inşaatla ilgili yapılan tutuklamaların sektörde durgunluğa ve gerilemeye neden olduğunu, yabancılara mal satışının azaldığını söyleyerek, “Konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli” dedi.

Yazılı açıklamasında inşaat firması direktörlerinin tutuklanmasının sektöre etkilerini değerlendiren Amca, yabancılara azalan mal satışlarının gelecekte tamamen durabileceği yönünde endişe de belirtti.
Sektörün beslediği yan sanayilerin de zor durumda olduğunu ifade eden Amca, devletin inşaat ruhsatlarından yüzde 40 civarında vergi aldığını anımsatarak, “Kamu maliyesi, tutuklamaların başladığı günden itibaren açık vermeye başladı" görüşünü dile getirdi.
Mal Tazmin Komisyonu’nun daha aktif hale getirilmesi ve daha fazla başvurunun karara bağlanarak ödemelerin artırılması gerektiğini ifade eden Amca, Güney Kıbrıs veya diğer Avrupa ülkelerinde tapudan hapse giren, KKTC’den mal alan yabancılara hukuksal destek sağlanması gerektiğini söyledi.


-“Ev sahibi olmak imkansız hale geldi”


Bu ekonomik koşullarda halkın para biriktirip ev sahibi olmasının neredeyse imkansız hale geldiğini söyleyen İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, bu kriz ortamında hükümete ve sivil topluma önemli görevler düştüğünü belirtti.
Amca, iç piyasaya dönük sosyal konut projeleriyle insanların ev sahibi olmasının sağlanabileceğini, Arapköy ile Esentepe bölgelerindeki yarım kalmış inşaatların devlet tarafından istimlak edilip tamamlanmasının sektöre canlılık kazandıracağını belirtti.
Amca, "Atıl servet ekonomiye kazandırılırken, sektörden ekmek yiyenler de bu durumdan faydalanabilir" dedi.
 
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