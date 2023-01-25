“Ambulans yerinde bulunmuyorsa sorgulanmalı”

İskan Aruk’un hayatını kaybetmesi, Mecliste gündem oldu. Muhalefet, ambulansın neden olmadığını sordu; Sağlık Bakanı Altuğra ise bunun da sorgulanması gerektiğini vurguladı

Havalimanında 57 yaşındaki İskan Aruk’un hayatını kaybetmesi, Mecliste gündem oldu.

CTP Milletvekili Filiz Besim, Havalimanında bir hastanın ambulans olmadığı için kaybedildiği haberleri konusunda bilgi istedi.

Mecliste konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Havalimanında bir süredir bulundurulması gereken ambulans eğer bulundurulmuyorsa Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bu konuda ne yapacağını sordu.

Havalimanı'nda özel şirketin de ambulans bulundurma zorunluluğu olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ise, eğer bu ambulans o sırada yerinde bulunmuyorsa bunun da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Altuğra, kendisine yöneltilen soru üzerine, Sağlık Bakanlığı ambulansının o sırada başka bir çağrıya cevap verdiği için yerinde olmadığını, özel şirketin de bir süredir orada ambulans bulundurmadığını anlattı.

