Ambulans 3 dakikada geldi

Lefkoşa’da Cafe s Restoran’da dün ani olarak bir kadının rahatsızlanması sonucu çağrılan ambulans, 3 dakikada olay yerine gelmeyi başardı.
Lefkoşa Devlet Hastanesi 112 Acil Çağrı Merkezi’nin bulunduğu Ortaköy’den yola çıkan ambulans, jet hızıyla 3 dakika içerisinde Küçük Kaymaklı bölgesine vardı.
Olay yerinde hastaya müdahalede bulunan sağlık ekipleri, bölgedeki vatandaşlar tarafından takdir topladı.
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