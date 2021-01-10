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Ambulans 3 dakikada geldi

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Ambulans 3 dakikada geldi
Lefkoşa’da Cafe s Restoran’da dün ani olarak bir kadının rahatsızlanması sonucu çağrılan ambulans, 3 dakikada olay yerine gelmeyi başardı.
Lefkoşa Devlet Hastanesi 112 Acil Çağrı Merkezi’nin bulunduğu Ortaköy’den yola çıkan ambulans, jet hızıyla 3 dakika içerisinde Küçük Kaymaklı bölgesine vardı.
Olay yerinde hastaya müdahalede bulunan sağlık ekipleri, bölgedeki vatandaşlar tarafından takdir topladı.
 
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