Ambulans 3 dakikada geldi

Lefkoşa’da Cafe s Restoran’da dün ani olarak bir kadının rahatsızlanması sonucu çağrılan ambulans, 3 dakikada olay yerine gelmeyi başardı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi 112 Acil Çağrı Merkezi’nin bulunduğu Ortaköy’den yola çıkan ambulans, jet hızıyla 3 dakika içerisinde Küçük Kaymaklı bölgesine vardı.

Olay yerinde hastaya müdahalede bulunan sağlık ekipleri, bölgedeki vatandaşlar tarafından takdir topladı.

