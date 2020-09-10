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Amansız hastalık, İpcioğlu’nu aramızdan aldı

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Amansız hastalık, İpcioğlu’nu aramızdan aldı
Lefkoşa’nın sevilen simalarından 76 yaşındaki Soner İpcioğlu yaşamını yitirdi. İpcioğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Uzun süre Can Sigorta’da görev yapan ve Yenicami kulübünün aşığı olan Soner İpcioğlu, evli, üç çocuk ve bir torun sahibiydi.
İpcioğlu yarın saat 10.30’da Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazına müteakiben Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecek.
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