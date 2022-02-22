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“Amacımız, ülkeye en iyi şekilde hizmet etmek”

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Çalışma Bakanlığı görevini Koral Çağman’dan devralan Oğuzhan Hasipoğlu “Emekçilerimizin, sosyal sigortalılarımızın refah içerisinde yaşayabileceği bir çalışma hayatı yaşayabilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi

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“Amacımız, ülkeye en iyi şekilde hizmet etmek”
 
 
Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı. Dr. Koral Çağman görevi Oğuzhan Hasipoğlu’na devretti.
Devir teslim töreninde konuşan Çağman, bir yıllık görev süresi boyunca ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve pandeminin yarattığı sıkıntılara karşın, önemli bir yol katettiklerini belirterek, “Ülkenin içinden geçtiği zor ekonomik koşullar karşısında size zor bir görev düşüyor, ancak üstesinden gelebilmenin kolay olacağını düşünüyorum.” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında
“Şimdi yeni bir hükümetimiz var. UBP, DP, YDP ile güçlü bir ortaklık oluştu. Önümüzde yeni bir sayfa var. Çalışanlarımızın, emekçilerimizin, sosyal sigortalılarımızın düzgün ve refah içerisinde yaşayabileceği bir çalışma hayatı yaşayabilmesi için elimizden geleni yapacağız.”ifadelerini kullandı. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren Hasipoğlu, bu bayrağı devraldıklarını ve amaçlarının ülkeye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu vurguladı
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