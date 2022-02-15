“Amacımız huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak”

Merit Otelleri, çalışanlarına yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimlerine devam ediyor





Merit Lefkoşa Hotel, personeline İş Sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İSGÜM Ltd. çalışanı Umut Kurşun, iş güvenliğinin eğitimle başladığının altını çizdi.

Merit Lefkoşa Hotel’de gerçekleştirilen eğitimlere, otel bünyesinde her kademede görev yapan tüm personel katılımda bulundu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM Ltd.) uzmanlarının yanı sıra, Merit Lefkoşa İnsan Kaynakları Müdürü Hatice GENLİK’in de yer aldığı toplantılarda, turizm otelcilik horeca sektöründe iş ortamında uyulması gereken tedbirlerden, yasal mevzuatlara kadar pek çok konu üzerinde duruldu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Eğitmen Umut Kurşun‘un sunumlarıyla gerçekleşen eğitimlerde sektörden örnek fotoğraflarla yapılan hatalar ve doğru davranışlar anlatılırken, yapılması gerekli çalışmalar da detaylı olarak masaya yatırıldı.

Eğitimlerde; ayrıca COVİD-19 ile ilgili alınacak tedbirler de ele alındı. Çalışanların pandemi sürecinde, iş hijyeni başta olmak üzere dikkat etmesi gereken konular ve özellikle sektörel iş sağlığı güvenliği konuları hatırlatılarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlere dikkat çekildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM Ltd.) adına eğitimlerle ilgili bilgi veren İSG Uzmanı Umut Kurşun şunları kaydetti:

“35/2008 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ kapsamında şirketlere risk analizi hizmeti ve iş sağlığı güvenliği eğitimlerini veriyoruz. Bu yasaya göre tüm kamu ve özel kuruluşlarda, çalışma ortamını ve çalışma doğasını dikkate alarak işin, iş yerindeki koşulların neden olabileceği tehlikeleri ve riskleri yeterli şekilde ve sistematik olarak analiz etmeli ve bunu bir rapor halinde iş yerinde muhafaza etmeliyiz. Ayrıca denetimlerini sağlamalı, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürebilmesi için işverenlerin, her çalışanın çalıştığı yere ve yaptığı işe özel, bilgi ve talimatları da içeren en az 8 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlamak zorundadadır” dedi.

Merit Lefkoşa İnsan Kaynakları Müdürü Hatice Genlik ise; “İş güvenliğinde herkesin kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi yasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluk öncelikle çalışanların kendi hayatını koruması adına büyük önem taşımaktadır. Hedefimiz, verilen bu eğitimlerle çalışanlarımızın tehlikenin farkına varmasını sağlamak ve kazaları asgariye indirip, daha güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktır. 2022 yılında da İSGÜM ile birlikte İSG eğitimlerimiz tüm Merit Otellerimizde devam edecektir” şeklinde konuştu.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine GÜRSES, "Personelin iş güvenliği ve sağlığı konusunda eğitilmelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Merit Lefkoşa Hotel olarak önceliğimiz daima çalışan personelimizin sağlığı ve güvenliğidir. Bu sebeple personelimizi bu konuda bilinçlendirme amaçlı eğitimleri önemsiyoruz . Bize bu eğitimi sunan İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezine teşekkür ederiz." dedi.



