“Amacımız; çocuklarımıza, refah seviyesi artmış bir ülke bırakabilmektir”

Başbakan Üstel, Türkiye ile imzaladıkları eylem planının uygulanmaya başlaması ile birlikte halkın yıllardır yaşadığı birçok sorunu ortadan kaldıracak, yaşam kalitesini yükseltecek, yaşamı kolaylaştıracak birçok adım atılacağını vurguladı





Başbakan Ünal Üstel, “Hükümetimizin amacı; gençlerimize, çocuklarımıza, ulusumuza öngörülebilir, yatırım yapılabilir bir ülke inşa etmek, daha gelişmiş, refah seviyesi artmış bir ülke bırakabilmektir” dedi.

Üstel, bu hedefleri gerçekleştirmek üzere hükümete geldiklerini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları eylem planının uygulanmaya başlaması ile birlikte halkın yıllardır yaşadığı birçok sorunu ortadan kaldıracak, yaşam kalitesini yükseltecek, yaşamı kolaylaştıracak birçok adım atılacağını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, gündeme dair değerlendirmelerini içeren bir basın açıklaması yaptı.

“2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Eylem Planı”nın, Faiz Sucuoğlu hükümeti tarafından imzalandığını ifade eden Üstel, “Biz hükümet olarak KKTC'nin kalkınması ve gelişmesini amaçlayan, kapsamlı yapısal dönüşüm ve reformları içeren Eylem Planını sahipleniyoruz” dedi.

Hükümetin eylem planını Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunduğunu belirten Üstel, “Eylem Planı”nın içeriğindeki birçok maddenin esasını sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve bürokratlarla birlikte hazırlayarak, Türkiye'deki ilgili kurumlarla çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Eylem Planı içerisinde yer alan bazı önemli maddeleri ise hafta başında gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile konuşma ve değerlendirme fırsatı olacağını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

"ARTIK ZAMAN KAYBEDECEK LÜKSÜMÜZ KALMADI"

“Geriye dönüp baktığımda gerçekten çok zaman kaybettiğimizi görüyorum. Bizim artık zaman kaybedecek lüksümüz kalmadı. Eylem Planının hayata geçirilmesi için tüm Bakanlıklarımız ve kurumlarımızı harekete geçirdik.

Eylem Planında, uzun yıllar boyunca vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik vizyon var. Planda, bu sorunların çözümünde kullanılmak üzere Maliyede, Hazinemizde gerekli olan kaynağın oluşturulması var.

Plan yalnızca KKTC’ye yükümlülük getirmiyor. Yine birçok maddede anavatan Türkiye Cumhuriyetinin ilgili kurumlarına da yükümlülükler yüklüyor.

Eylem Planında, aileler, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlı bireyler, sosyal yardım alan vatandaşlar ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik programların geliştirilmesi var. Kadının statüsünün güçlendirilmesi de…

Eylem planının sağlıkla ilgili bölümünde yıllardır insanımızın yaşadığı, şikayetçi olduğu önemli sağlık sorunlarını ortadan kaldıracak yatırımlar var.

Türkiye ile KKTC arasında mobil iletişimin kesintisiz ve ekonomik olarak sürdürülmesine ve uygulanan tarife ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin yapılacak düzenlemeler var.

Eylem planının uygulanmaya başlaması ile birlikte halkımızın yıllardır yaşadığı birçok sorunu ortadan kaldıracak, yaşam kalitesini yükseltecek, kısacası yaşamı kolaylaştıracak birçok adım atılacak. Bu adımların atılması ile birlikte daha öngörülebilir, yaşam standartları daha yüksek bir ülkeyi birlikte yaratacağız. Gençlerimize, çocuklarımıza, ulusumuza öngörülebilir, yatırım yapılabilir, refah seviyesi artmış bir ülke inşa edeceğiz.”

Başbakan Ünal Üstel, Kıb-Tek ve enerji sektöründe çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını da ifade ederek, bu alandaki yapının sürdürülebilir olmaktan çıktığını, ülke ekonomisini sürekli bir şekilde aşağıya çeken, hane halkını ekonomik olarak zorlayan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir duruma geldiğini kaydetti.

-"KIB-TEK'İN MALİ YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK ŞEKİLDE YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Üstel, “Bu böyle devam edemez. Artık bir şeylerin değişmesi lazımdır. Hükümetimizin uygulamaya koyacağı eylem planı ile birlikte Kıb-Tek'in mali yapısı güçlendirilecek şekilde yeniden yapılandırılmasının sağlanması öngörülüyor. Buna kim itiraz edebilir ki? Bizim yapmak istediğimiz KKTC'nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısını geliştirmektedir” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir ekonomik yapı yaratmanın yolunun bu adımları atmaktan başladığına işaret eden Üstel, şöyle devam etti:

“Bugün ülkemizde yaşadığımız sorunların nedeni zamanında atılması gereken adımların atılmaması, alınması gereken tedbirlerin alınmamasıdır. Artık böyle devam edemeyiz.

Hedeflerimiz arasında KKTC’de genel sağlık sigortası kurulması, KKTC’deki sosyal güvenlik ve sigorta sisteminin aktüeryal sürdürülebilirliğinin sağlanması da vardır. Buna kim neden hayır diyebilir? Ülkenin geleceği, çocuklarımızın yarınları bu konularda yapılacaklarla daha güvenli bir hale gelecektir.

Üretimin önemi dünyamızda yaşanan son gelişmelerle birlikte ortaya çıktı. Hükümetimizin uygulamaya koyacağı eylem planı çerçevesinde sanayicilerimiz için çağdaş, anavatan Türkiye Cumhuriyetinin de teknik desteği ve buradaki sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı hazırlandı. Bu Yasa tasarısını yasalaştıracağız.

Gayrimenkul satışlarında yaşanan sorun ve kısıtlamalarının yatırımların önünü açacak şekilde iyileştirilmesi de hükümetimizin yapacakları arasında vardır. Bu konuda da adım atacağız.

Ülkemiz yatırımcılarının beklentilerine yanıt verecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Ülkemize yeni yatırımların, yatırımcıların gelmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak, var olan kısıtlamalar kaldırılacaktır. Böylece gençlerimize yeni istihdam kapılarının açılması, ekonominin büyümesi sağlanacaktır.

Öte yandan ödeme sistemlerini geliştireceğiz. Gündemimizde TROY kartın yaygınlaştırılması, Dijital Liranın KKTC'de pilot proje olarak başlamasına ilişkin eylemler var.

Finansmana erişimde zorluk yaşayan KOBİ'lere dönük proje bazlı mikro krediler sağlanmasına yönelik eylem maddesi kapsamında adımlar atılacak. Onlara kredi sağlanacak.”

Başbakan Ünal Üstel, hedefleri arasında kamuda verimliliğinin artırılması, israfın önüne geçilmesinin de olduğunu ifade ederek, “Eylem planında bu konularda atılacak adımlar yer alıyor” dedi.

Din işleri konusunda yapılan eleştirileri de gördüğünü ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

“Anayasamızın ve bizzat Anayasa Mahkemesi’nin kendisinin Kur'an Kursları ile ilgili verdiği karar şunu göstermiştir ki, Anayasal düzlemde din hizmetlerinin ehil din adamları eliyle devlet kontrolü altında, daha kurumsal bir çatı altında yürütülebilmesi için kanuni düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Biz bunu yapacağız. Bu alanda var olan sorunlara çözüm üreteceğiz.

Kısacası hükümetimizin temel amacı ülkemizde kangrenleşmiş sorunların üzerine giderek bunlara kalıcı çözümler getirmek, halkımızın refah ve mutluluğunu artırmaktır. Bunun için de anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışacağız. Artık daha fazla zaman kaybına tahammül kalmamıştır.”

