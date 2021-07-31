YÖDAK ile YÖKAK arasında protokol imzalandı. YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Turgay Avcı, amacın, KKTC üniversitelerinin, yükseköğretiminin, mevcut kalite ve uluslararası tanınırlıklarını daha ileriye taşımak olduğunu vurguladı





Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye’deki Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) arasında protokol imzalandı.

YÖDAK’ta yer alan imza töreninde protokole, YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Turgay Avcı ile YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas imza koydu. Amaç, yükseköğretimde kalite güvencesini geliştirmek.

YÖDAK Başkanı Avcı, YÖDAK olarak 2021 yılında uluslararası anlamda atılım yapma kararı aldıklarını belirtti. Avcı, 2021 yılını yükseköğretimde uluslararasılaşma ve kalite yılı olarak ilan ettiklerini hatırlattı ve bu kapsamda protokolün önemine dikkat çekti.

Avcı, YÖDAK olarak, yasada yer alan kalite güvence ve akreditasyon çalışmaları hakkında, mevcut tüzüğün güncellenerek, “Kalite Güvence Ajansı”nın YÖDAK bünyesinde oluşturulması, değerlendirme, yeniden değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının hem kurumsal hem de program bazında gerçekleştirilmesi ve yenilenmesi çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

KKTC üniversitelerinin yükselişi, dünyaya açılımının ana görevleri olduğuna vurgu yapan Avcı, kalite ajansının da devreye girmesiyle önümüzdeki süreçte çok daha iyi yol alınacağını, YÖKAK ile iş birliğinin de kendilerine güç vereceğini söyledi.

Avcı, amacın, atılacak imzalarla, KKTC üniversitelerinin, yükseköğretiminin, mevcut kalite ve uluslararası tanınırlıklarını daha ileriye taşımak olduğunu vurguladı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da, üniversitelerin, nasıl yönetildiği, dünyadaki hızlı değişime eğitim-öğretim ve araştırma alanında nasıl adapte olduğu konusunda önemli raporlar belirlediklerini söyledi.

Kalitenin önemine de dikkat çeken Elmas, dünyanın çok hızlı değişim gösterdiğini ve bu değişimi üniversitelerin de çok yakından hissettiğini söyledi. Amaçlarının üniversitelerin dünyadaki bu değişimi yönetmesine destek olacak mekanizmaları kurgulamak olduğunu ifade eden Elmas, kalite ve akreditasyon süreçlerinin buna yol gösteren bir araç olduğunu belirtti.

YÖKAK olarak dünyadaki tüm gelişmeleri inceleyen, irdeleyen adapte eden ve ülke koşullarını dikkate alan bir prosedürleri olduğunu söyleyen Elmas, “KKTC’deki sistem, üniversiteler, buradaki farklılaşmayı dikkate alarak, bu kriterleri revize edip, ortak eğitim çalışmaları, ortak değerlendirme çalışmaları ve ortak akreditasyon çalışmaları yapmak hedefimiz” dedi.



