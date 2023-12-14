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Alzheimer Derneği, yeni yönetimini belirledi

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Alzheimer Derneği, yeni yönetimini belirledi
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Alzheimer Derneği, yeni yönetimini 3’üncü Genel Kurulu’nda belirledi.
Verilen bilgiye göre, dernek tüzüğünün bazı maddelerinin değiştirilerek oylamaya sunulduğu Genel Kurul’da, 2021 – 2023 yılları faaliyet ve mali raporları da okundu.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı şu şekilde:
“Başkan İzlem Sönmez, Genel Sekreter Doç. Dr. Kerem Teralı, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Fizyoterapist Münevver Özakalın, Mali İşler Sorumlusu İrşen Ann Tuncerler, Üye İşleri Sorumlusu Güner Ersen.”
Denetleme Kurulu üyeleri ise “Meral Birinci Sonan, Sevgi Naci Erdem, Ilgın Çağnan ve yedek üye Pınar Arsal Gelener"
 
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