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Altuğra, Trenyolu Polikliniği’nde incelemelerde bulundu

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Altuğra, Trenyolu Polikliniği’nde incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra,  Trenyolu Polikliniği’nde devam eden tadilat çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşların beklentilerini dinledi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tadilatı devam eden çocuk ve yetişkin aşı odası, eczane bölümünde incelemelerde bulunan Bakan Altuğra, Sorumlu Hekim  Gamze Taşkın’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.  
Altuğra, Trenyolu Polikliniği’nde gerek alt yapı çalışmaları, gerekse personelin beklentileri konusunda ihtiyaçları yerinde görmek için ekibiyle birlikte  ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Altuğra ayrıca sağlık hizmeti almak için gelen vatandaşlarla  sohbet ederek, taleplerini dinledi.
Altuğra, Trenyolu Polikliniği’nde verilen hizmetlerden  vatandaşların memnuyetlerini dile getirmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. 
Poliklinikte halka özveri ile hizmet sunan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gayretiyle pandemi döneminde de başarılı bir hizmet verildiğini belirten Altuğra, tüm personele teşekkür etti. 
Bakan Altuğra'ya ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan ve Özel Kalem Müdürü Halide Kurtarıcıoğulları eşlik etti.
 
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